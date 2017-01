Burgstallers Durchmarsch in die Spieltags-Elf

Was für ein Debüt. Guido Burgstaller ist gerade mal eine Halbzeit in der Bundesliga angekommen - schon stürmt der Neu-Schalker in die Spieltags-Elf. An Top-Angreifern mangelt es am 17. Spieltag nicht - selbst für den starken André Schürrle war einfach kein Platz mehr.