Abwehr - Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt):

Frankfurts Linksverteidiger ist eine der Riesenstützen der Eintracht! Der US-Nationalspieler geht ran an den Mann, wenn es die Situation erfordert - und das ist oft! Chandler gewann mehr als zwei Drittel seiner 17 Zweikämpfe im Verlauf der Partie gegen Schalke. Zwar verlor Schalkes Benedikt Höwedes nur einen seiner Zweikämpfe am Boden - stieg dafür aber auch nur in insgesamt sechs Duelle dieser Art ein. Chandler, der Wühler.