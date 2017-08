Der zentrale Stürmer erzielte in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils 30 Tore. Ein Spieler mit ähnlichem Profil und annähernd gleicher Trefferquote fehlt im Kader der Bayern.

... die Sehnsucht nach der Champions League ist groß.

Mit jedem Meistertitel dürfte die Gefahr steigen, dass er als etwas Selbstverständliches wahrgenommen wird, was sich negativ auf die Motivation auswirken kann. Im Aufgebot der Bayern finden sich mit Arturo Vidal, Mats Hummels und Lewandowski einige sehr ehrgeizige Spieler, die sehnsüchtig darauf warten, die Champions League zu gewinnen. Andere, wie Arjen Robben und Franck Ribéry haben aufgrund ihres Alters vermutlich nur noch wenige Möglichkeiten, den wichtigsten Vereinstitel zu gewinnen.

Welchen Stellenwert die Champions League für die Bayern in der Saison 2017/18 haben wird, deutete Trainer Carlo Ancelotti vor dem Auftakt an: "Wir wollen es besser machen als letztes Jahr." In der Saison 2016/17 wurden die Bayern lediglich Meister. Irgendwie langweilig.

Stand: 17.08.2017, 14:00