In den zwölf jüngsten Spielen gewann der Zweite elf Mal nicht

In der laufenden Saison zeigen sich die Tabellenzweiten häufig anfällig. Am 10. Spieltag übernahmen die Bayern die Tabellenführung der anfänglich starken Dortmunder. An den folgenden zwölf Spieltagen gewann der Tabellenzweite nur ein Spiel.