An das erste Bundesligaspiel dürfte sich jeder Fußballer sein Leben lang erinnern. Manchmal nimmt die breite Öffentlichkeit kaum Notiz davon, weil der Debütant kaum aufgefallen ist oder nur eingewechselt wurde, um in der Nachspielzeit ein paar Sekunden zu schinden. Manchmal schreibt ein Debütant auch sofort die Schlagzeilen.

Matthias Ginter wurde am 21. Januar 2012 in der 70. Minute des Bundesligaspiels zwischen dem SC Freiburg und FC Augsburg eingewechselt. Zwei Tage vorher war er volljährig geworden. Das Spiel, das erste der Rückrunde, war mäßig, es stand bis zur 88. Minute 0:0. Dann traf Matthias Ginter zum einzigen Treffer der Partie. Was für ein Debüt!

Ab dem 25. Spieltag bis zum Saisonende verpasste Ginter keine Minute mehr. In den folgenden Jahren entwickelte er sich zu einem begehrten Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld wertvoll sein kann. Es gab die üblichen Schwankungen eines noch sehr jungen Spielers. Daher rieten ihm nahe Beoachter auch, noch mindestens eine weitere Saison zu bleiben, als Borussia Dortmund heftig warb.

Beste Zeit als Rechtsverteidiger