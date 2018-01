Regularien der UEFA

Wer nach den Transfers im Europapokal spielen darf

Von Chaled Nahar

Im aktuellen Transferfenster wechseln viele Spieler ihre Klubs, nachdem sie für ihre Ex-Vereine bereits in der Champions League und in der Europa League gespielt haben. Einige von ihnen dürfen in der Rückrunde trotzdem international spielen - andere nicht.