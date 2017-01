Im Dezember 2010 waren sie sich in Barcelona ganz sicher. "Wir haben sehr viel Vertrauen in ihn und sein Spiel", sagte Trainer Pep Guardiola nach der Vertragsverlängerung von Bojan Krkić bis 2015. Von 80 auf 100 Millionen Euro erhöhte der Klub zudem die festgeschriebene Ablösesumme, damit kein anderer reicher Verein auf dumme Gedanken kommt.

Bojan wurde in Barcelonas berühmter Jugendakademia "La Masia" ausgebildet und war längst in Spaniens U-Mannschaften aktiv. Bei der U-17-EM 2006 wurde er Torschützenkönig, in der Champions League wurde er kurz nach seinem 17. Geburtstag Bercelonas bis dahin jüngster eingesetzter Spieler, in der Primera División der jüngste Torschütze des Klubs. Bojan, geboren im katalanischen Linyola, sollte der Nebenmann von Lionel Messi werden und galt als kommender Weltstar. Doch es kam anders.

Von Barcelona nach Rom ...

Gute Zeiten: Bojan feiert im Mai 2010 ein Tor mit Lionel Messi.

Seit dem 29. Januar 2017 steht Bojan beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Es ist der nächste Halt auf einer langen Reise, die 2011 mit dem Weggang aus Barcelona nur ein halbes Jahr nach der Vertragsverlängerung begonnen hatte. Zwölf Jahre Barça waren im Groll zu Ende gegangen. "Man war nicht fair zu mir und das ist einer der Gründe für meinen Abschied", sagte er bei seinem Wechsel zur AS Rom.

Bei den beiden Endspielen der Champions League 2009 und 2011 gegen Manchester United (2:0 und 3:1) durfte er bei Barcelona nur zuschauen, nachdem er vor allem 2009 viel zum Erreichen des Finals beigetragen hatte. "Zu gewinnen, ist bemerkenswert. Aber dabei nicht mitwirken zu dürfen, tut sehr weh", sagte er im Alter von 21 Jahren damals. "Das war für mich bereits das zweite Mal. Es ist toll, dass ich bei zwei Finals dabei war, doch diese Spiele sind für mich persönlich ein dunkler Fleck."

... nach Mailand, nach Amsterdam, nach Stoke

Nicht für hundert, sondern für zwölf Millionen Euro ging Bojan also nach Rom. Nach einer Saison mit verlorener Qualifikation für die Europa League und Platz sieben in der Serie A wurde Bojan per Leihe an den AC Mailand weitergereicht. Dort schied er in der Champions League im Achtelfinale aus - nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel verlor Milan 0:4 beim FC Barcelona, Bojan wurde beim Stande von 0:3 eingewechselt. Am Ende der Saison ließen die Mailänder eine Kaufoption ungenutzt.

Fünf Klubs in fünf Jahren - Bojan Krkic in den Trikots vom FC Barcelona, AS Rom, AC Mailand, Ajax und Stoke City (v.l.n.r.)

Der Transfer zum AS Rom sah damals in einem etwas merkwürdigen Konstrukt ein Rückkaufrecht für Barcelona vor, das dieser für angeblich zwölf Millionen Euro auch nutzte, Bojan aber zugleich weiter an Ajax nach Amsterdam auslieh. Nach einem Jahr dort folgte der endgültige Verkauf nach England zu Stoke City - für 1,8 Millionen Euro. Mit zwei neunten Plätzen in der Premier League 2015 und 2016 blieb die Glitzerwelt Champions League weit entfernt, auch in der laufenden Saison steht Stoke derzeit auf Platz neun.

Schmidts Aufgabe

Der Wechsel - erneut als Leihgabe - zum Tabellenzehnten der Bundesliga soll nun der nächste Versuch sein, die einst so verheißungsvoll gestartete Laufbahn wieder in eine bessere Richtung zu lenken. Bojan bringt an guten Tagen eine starke Ballsicherheit und viel Übersicht zusammen, in Stoke spielte er zuletzt meist deutlich defensiver als in seinen vorherigen Klubs.