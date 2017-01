Leverkusen holt Leon Bailey

Unmut in Genk

Der Linksaußen war erst erst zu Saisonbeginn vom slowakischen Klub Trencin nach Genk gewechselt. Der Offensivspieler wurde in Belgien als Entdeckungen der Hinrunde in der 1. Division gefeiert. In Genk gab es zuletzt aber Unmut wegen des länger im Raum stehenden Transfers, es gab Streit mit Berater Baileys.

Bayer muss sich zumindest mittelfristig nach Ersatz für Nationalspieler Julian Brandt umschauen, der aufgrund einer Ausstiegsklausel ab 2018 für 20 Millionen Euro den Klub verlassen darf.

Stand: 31.01.2017, 09:49