50+1-Regel - wo sie noch gilt und wo nicht

Bei vielen Fans in der Kritik steht RasenBallsport Leipzig, dessen Kapital zu 99 Prozent von Red Bull gestellt wird. Der Stammverein hat zwar die Stimmenmehrheit, doch nur wenige Mitglieder sind stimmberechtigt, und diese sollen dem Konzern nahestehen.

Ausnahmeregelung macht 50+1 angreifbar

Die 50+1-Regel befindet sich seit Jahren unter verbalem Beschuss. Hannover 96 nennt sie in einem Erklärtext zum Verkauf des Klubs an Martin Kind "kartellrechtlich fragwürdig". Der jordanische Investor Hassan Ismaik, der bei 1860 München in den vergangenen Jahren gern noch mehr zu sagen gehabt hätte, kündigte eine Klage gegen die Regel an.

Schon vorher war die Regel angreifbar, weil die Deutsche Fußball-Liga Ausnahmeregelungen zu Gunsten von Bayer 04 Leverkusen und des VfL Wolfsburg geschaffen hatte. Eine Sonderklausel, erlaubte "die mehrheitliche Beteiligung eines Unternehmens an einem Profiklub nur", wenn dieses bereits vor dem 1. Januar 1999 20 Jahre im Verein tätig war.

Vier Vereine sind "verkauft"

Hannovers Martin Kind erreichte bei einer Schiedsklage gegen die DFL, dass der Stichtag aus der Klausel gestrichen wurde - was auch zu einer Übernahme von 1899 Hoffenheim durch Dietmar Hopp führte. Da die Regel nun für vier Wettbewerbsteilnehmer - Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und Hannover - nicht gilt, sehen Kritiker die Regel bei einer Klage in einer schwachen Position.

Der frühere Chefjustiziar der DFL, Thomas Summerer, sagte dagegen in einem Interview mit der "tz", dass eine solche Klage "keine oder allenfalls geringe Aussicht auf Erfolg" habe. Er begründet das mit der Tatsache, das Kind zwar den Stichtag, nicht aber die Regel an sich kippen konnte. An sein Ziel ist Kind nun wahrscheinlich trotzdem gelangt.

Stand: 02.08.2017, 11:04