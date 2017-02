" Ich bin die Durchhalteparolen leid. Wer viermal hintereinander verliert, steht zu Recht da unten drin. Wir hätten heute auch ein leeres Tor nicht getroffen ", sagt Abwehrspieler Robert Bauer nach der Heimniederlage gegen Mönchengladbach. Die Verzweiflung in seinen Worten ist weder zu überhören noch zu überlesen - in Bremen stehen die Zeichen auf Alarm.

Trainer Alexander Nouri gerät dabei immer stärker unter Druck. Die Partie beim 1. FSV Mainz 05 könnte zum Spiel um seine Zukunft bei den Norddeutschen werden. " Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ich alle Zeit der Welt habe, die nötigen Punkte zu holen ", sagte Nouri in einem Interview der Bild-Zeitung.

Video starten, abbrechen mit Escape Alexander Nouri benennt Werders Baustellen | Sportschau | 16.02.2017 | 00:34 Min. | Verfügbar bis 16.02.2018 | Das Erste

Endspiel für Cheftrainer Nouri?

Der Klub soll angeblich intern beschlossen haben, im Falle einer weiteren Niederlage in Mainz " die Notbremse zu ziehen ". Nouri sieht die Situation, Werder steht mit 16 Punkten auf dem Relegationsplatz, als "Herausforderung". " Wer mutig ist, verändert etwas und wird am Ende gewinnen. Ich stelle mich der Verantwortung, gehe voran ", sagte der Werder-Coach, der von seinen 17 bisherigen Spielen mit den Grün-Weißen vier gewonnen und neun verloren hat.

Damit sich diese Bilanz ins Positive verändert, reisen die Bremer bereits am Donnerstag nach Mainz, einen Tag früher als bei Auswärtsspielen üblich. " Wir wollen zusammen Zeit verbringen, uns fokussieren. Und ich werde Einzelgespräche führen, um Selbstvertrauen und Überzeugung zu stärken ", so Nouri.

Mainz kann sich auf Heimstärke verlassen

Beim Gegner aus Mainz zeigt das Stimmungsbarometer in die andere Richtung. Gegen den FC Augsburg feierten die Rheinhessen mit einem 2:0 den ersten Bundesligasieg des Jahres - und bringt sich so in der Tabelle wieder in sichere Gefilde ohne Berührungspunkt zur Abstiegszone. Auch weil sie sich beim FSV immer noch auf ihre Heimstärke verlassen können. Von den vergangenen acht Heimspielen hat Mainz nur eines verloren (am 13. Spieltag 1:3 gegen die Bayern), aber fünfmal gewonnen.

Wichtig war auch, gegen Augsburg mal wieder ohne Gegentor zu bleiben. Denn da drückt der Mainzer Schuh gewaltig. Mehr Gegentore als der FSV (35, eingestellter Vereinsnegativrekord nach 20 Bundesliga-Spieltagen) kassierten nur Schlusslicht Darmstadt (39) - und eben Werder Bremen (42).

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 18.02.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 18.02.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 17.02.2017, 08:00