Wolfsburg auch mit Labbadia Remis

Die Wölfe holten beim Start in den 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga zwar ein 1:1 (1:1) im Kellerduell beim FSV Mainz 05 - konnten sich aber nicht vom Gegner und dem Relegationsplatz absetzen. Der Kroate Josip Brekalo (6.) traf für die Wolfsburger, die in den zurückliegenden zehn Partien nur einen Sieg geholt haben. Der FSV hat auch nur einen Erfolg in den vergangenen sechs Pflichtspielen gefeiert. Daran änderte auch das Tor des Japaners Yoshinori Muto (44.) nichts. " Viele Dinge sind aufgegangen. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Die Führung war auch mehr als verdient ", sagte Labbadia. " Wir hatten auch sehr gute Torchancen und hätten das Spiel entscheiden können ."

Labbadia, der noch nie mit einem seiner Klubs abgestiegen ist, hatte den Trainerjob beim Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015 erst am Dienstag von Martin Schmidt übernommen. Es dauerte nicht lange, bis er sein erstes Erfolgserlebnis bejubeln durfte. Brekalo verwertete im zweiten Versuch die Flanke von William. Kurz darauf hätte Josuha Guilavogui die Führung fast ausgebaut. Der Kopfball des Franzosen nach einer Ecke landete an der Latte (11.) Drei Minuten später waren die Gastgeber, die ohne Ex-Nationaltorwart Rene Adler (Erkältung) auskommen mussten, dem Ausgleich nahe. Robin Quaison scheiterte an VfL -Torwart Koen Casteels.