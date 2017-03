Drei Cheftrainer in einer Saison hatte es bei Wolfsburg in der Bundesliga erst einmal gegeben: 2010/11 brachte erst die Rückkehr von Meistertrainer Felix Magath nach Steve McClaren und Pierre Littbarski den Klassenerhalt. Jetzt soll Andries Jonker die Wende schaffen. Jonker war von 2012 bis 2014 Co-Trainer in Wolfsburg und 2011 einmal für fünf Bundesliga-Spiele Bayern-Coach.

Jonker steht vor einer schweren Aufgabe - der VfL verlor vierr der vergangenen fünf Spiele und belegt in der Rückrundentabelle mit drei Punkten den vorletzten Platz. Eine Trendwende ist dringend notwendig, zumal nun auch Spiele verloren werden, in denen die Wölfe eigentlich überzeugen: So egalisierte der VfL gegen Bremen den ligaweiten Torschussrekord für diese Saison (27) und ging dennoch geschlagen vom Platz.

Wölfe ganz nah dran an der Abstiegsregion

Bei einer Pleite in Mainz droht den Wölfen gar der Absturz auf einen der letzten drei Ränge. Eine Niederlage in Mainz sollte also unbedingt vermieden werden. Das sehen die Hausherren natürgemäß änders.

Mit einem Sieg oder einem Remis gegen könnte Mainz seinen Blick vom Tabellenkeller abwenden und nach oben in Richtung Europapokalplätze schielen. Die 05er hätten dann 29 Punkte oder mehr auf dem Konto, und mit dieser Ausbeute nach 23 Spieltagen ist noch nie eine Mannschaft am Saisonende abgestiegen. Die Planungen für eine neunten Bundesliga-Saison in Folge könnten dann in Angriff genommen werden.

Mainzer Ergebnisse ohne Gewähr

Die 05er sind so etwas wie das unberechenbarste Team der Liga. Die Niederlage gegen den Abstiegskandidaten aus Bremen konterte Mainz zuletzt mit einem souveränen Auswärtssieg beim Champions-League-Starter Leverkusen. An den vergangenen vier Spieltagen wechselten sich Niederlage und Sieg jeweils ab.

Malli im Brennpunkt

Bei der Partie gegen Wolfsburg wird nun vor allem Yunus Malli im Fokus, war er doch lange Zeit der Star der Mainzer und erlag dann der großen Verlockung aus der VW-Stadt. Der Wechsel hat sich finanziell sicher ausgezahlt, sportlich eher nichtt.

Malli erzielte in 16 Partien für Mainz sechs Treffer, bereitete sieben vor und ist mit 13 Torbeteiligungen noch immer der Topscorer der 05er. Auch beim VfL erwartete man solche Zahlen, doch die blieben aus: Ein Treffer gelang ihm im Wölfe-Trikot noch nicht, und es steht auch erst ein Assist zu Buche. Malli wirkt als verkappter Stürmer bei Wolfsburg oft wie ein Fremdkörper, von der Effektivität im 05er-Trikot meilenweit entfernt.

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00