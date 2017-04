Das 1:2 beim FC Ingolstadt vom Samstag machte deutlich, wovor viele im Mainzer Umfeld schon länger warnen: Der FSV ist ein heißer Abstiegskandidat. Nach der dritten Niederlage in Folge stürzte Mainz auf Platz 15 ab, liegt nur noch dank des besseren Torverhältnisses vor Augsburg und dem Relegationsplatz. "Es bleibt uns viel Arbeit, vor allem mentale Arbeit", sagte Trainer Martin Schmidt. Viele seiner Spieler seien noch "unerfahren im Kampf um den Klassenerhalt".

Ein weiteres Problem ist das Restprogramm, denn nach der Partie gegen den Tabellenzweiten Leipzig wird es nicht viel leichter. Freiburg, Hertha BSC, Bayern München und Borussia Mönchengladbach heißen die weiteren Gegner der kommenden Wochen. Dann folgen die wiedererstarkten Hamburger, Frankfurt und Köln. Direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt sind also kaum dabei - es bleibt die Hoffnung, dass das den Mainzern vielleicht sogar entgegenkommt.

Tore auch ohne Werner

Aufsteiger Leipzig kennt den Abstiegskampf nur aus der Ferne. Stattdessen hat RB beim 4:0 gegen Darmstadt seine Mini-Krise von drei sieglosen Spielen beendet. Bei zwölf Punkten Vorsprung auf Platz fünf kann sich Leipzig mental schon auf die Champions League einstellen, im Idealfall sogar ohne Qualifikationsrunde.

Das Besondere am Sieg gegen Darmstadt: Leipzig schaffte ihn auch ohne seinen Torjäger Timo Werner, der wegen eines Muskelfaserrisses ausfiel. Auch die Partie in Mainz wird er verpassen, Werner absolviert derzeit nur Laufeinheiten. Möglicherweise ist er für das Heimspiel gegen Leverkusen am Samstag wieder fit.

