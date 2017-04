Rouven Schröder ist die Erklärung zu einfach: " Das Thema Malli wird mir zu hoch gehängt, und man tut unseren Offensivkräften unrecht. Durch seinen Abgang sind andere in eine neue Verantwortung gerutscht ", sagte der Mainzer Sportdirektor dem "kicker". Der türkische Nationalspieler Malli war Anfang Januar für eine geschätzte Ablösesumme von 12,5 Millionen Euro nach Wolfsburg gewechselt. Für den FSV hatte der 25-Jährige in der Hinrunde in 16 Einsätzen sechs Treffer erzielt und sieben Tore vorbereitet.

Schröders Einlassung wirft kein allzu gutes Licht auf die "anderen", denn die wurden ihrer Rolle bislang indes nicht gerecht. Weder der weiterhin fremdkörperhafte Bojan Krkic, noch Levin Öztunali oder Yoshinori Muto.

Gerade einmal zehn Tore brachte die Post-Malli-Offensive zustande, das reichte für zwei Siege und zwei Remis in elf Spielen - schlechter war nur die hessische "lame duck" Darmstadt 98. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie trennt die Mainzer nur noch die bessere Tordifferenz von Rang 16.

Berliner Sorgen in der Fremde

Die Mainzer Sorgen sind Sorgen, die man in der Hauptstadt nicht hat. Zwar sind auch die Berliner im Kalenderjahr 2017 von der herausragenden Form aus der Hinrunde weit entfernt, aber mit anderen Konsequenzen: Statt Champions League sind die Hauptstädter nur noch im Rennen um die Europa League. Und der Trend zeigte zuletzt wieder zart nach oben: Nach drei Niederlagen in Serie gab es gegen Augsburg endlich wieder einen "Dreier".

Allerdings haben die Berliner ein Problem: Daheim sind sie ein Kandidat für die Königsklasse - in der Fremde einer für die 2. Liga. In diesem Kalenderjahr gab es nicht einen einzigen Punkt in der Fremde, die letzten sieben Gastspiele wurden allesamt verloren. Unter keinen Umständen will man nun den Negativ-Rekord von acht Auswärtsniederlagen nacheinander aufstellen. " Es ist sehr wichtig, unsere Serie zu beenden ", sagt Hertha-Trainer Pal Dardai.

Vielleicht wird die Serie an diesem Spieltag durchbrochen - immerhin sind die Mainzer eine Art Lieblingsgegner: In den vergangenen vier Duellen erzielte der FSV insgesamt nur einen Treffer und punktete nur mit einem Heim-0:0 gegen Berlin.

Martin Schmidt soll weiter Trainer bleiben

Eines scheint sicher: Unabhängig vom Ausgang wird der Mainzer Coach auch nach dieser Partie noch mit Nachnamen Schmidt und mit Vornamen Martin heißen. Die Rheinhessen hatten dem von Medien bereits mehrfach angezählten Coach nach der Niederlage in Freiburg unmissverständlich den Rücken gestärkt: " Er lebt Mainz 05 zu 100 Prozent. Auch an seinem freien Tag, wenn man ihm mal rät, nicht ins Büro zu kommen, ist er da. Diese Akribie muss belohnt werden ", so Sportdirektor Schröder.

Mögliche Aufstellungen

1. FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Hack, Brosinski - Latza, Frei - Öztunali, Bojan, Jairo - Muto

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Esswein, Stocker, Kalou - Ibisevic

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

