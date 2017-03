Obwohl sie Tabellennachbarn sind, dürfte Schalke mit deutlich mehr Selbstbewusstein ins Spiel gegen Mainz gehen. Zuletzt zeigte Königsblau nämlich eine starke Leistung gegen den FC Augsburg (3:0). Mit 25 Torschüssen stellte Schalke einen vereinseigenen Saisonrekord auf und zog in der Rangliste an den Mainzern vorbei.

Schalke zieht an Mainz vorbei

Die 05er indes verloren die Position nach einer erschreckend schwachen Vorstellung bei Darmstadt 98 (1:2). Schalke ist nun Elfter mit 30 Punkten, Mainz Zwölfter mit 29 Zählern

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz (HSV, 26 Punkte) ist aber für beide Teams äußerst dünn. Und sowohl Mainz also auch Schalke sind in dieser Saison für ihre schwankenden Leistungen bekannt - zu sicher sollten sich die Vereine also noch nicht fühlen.

Schalke mit Rückenwind aus der Europa League

Die Schalker kommen derweil mit Rückenwind aus der Europa League nach Mainz. Der 2:2-"Sieg" in Mönchengladbach beförderte in das Viertelfinale. Ein Erfolgserlebnis, dass das Selbstbewusstsein stärken könnte.

Vorne hat sich bei den Schalkern Guido Burgstaller zu einem echten Hoffnungsträger entwickelt. Der Österreicher, der im Winter aus Nürnberg kam, ist ein Spezialist für wichtige Führungstore: drei seiner vier Bundesliga-Tore erzielte er zu einer 1:0-Führung, zudem das 2:0 gegen Augsburg, womit er seinen ersten Doppelpack im Trikot des FC Schalke 04 erzielte.

Krkic kommt nicht in die Gänge

Auf der anderen Seite läuft es mit einem Neuzugang noch nicht so gut. Die Winterleihgabe Bojan Krkic kommt bislang noch überhaupt nicht auf Touren. Immerhin traf der aus Palermo verpflichtete Schwede Robin Quaison zuletzt gegen Darmstadt.

Ansonsten haben die Mainzer mittlerweile ein echtes Problem mit Platzverweisen. Gegen Darmstadt musste Abwehrspieler Stefan Bell mit Gelb-Rot vom Platz. Bell war bereits der sechste Mainzer, der in dieser Saison des Feldes verwiesen wurde, das ist Ligaspitze.

Die möglichen Aufstellungen

1. FSV Mainz 05: Lössl; Donati, Balogun, Bungert, Brosinski; Ramalho, Latza; Quaison, Frei, Jairo; Cordoba.

FC Schalke 04: Fährmann; Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac; Geis, Bentaleb; Caligiuri, Goretzka, Choupo-Moting; Burgstaller.

Schiedsrichter: Wolfgang Stark (Ergolding).

