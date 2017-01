So was hört man gerne in Köln: " Als die Anfrage des FC kam, musste ich nicht lange überlegen. " Sagt Christian Clemens, der einstmals verlorene Sohn. Nach dreieinhalb Jahren kehrt der kölsche Junge zu seinem Heimatklub zurück - und passt perfekt in die neue Identität des Klubs. Gleich neun Profis stehen nun im Kader der Kölner, die in der Stadt am Rhein aufgewachsen sind. In Köln mag man lokale Verwurzelung noch ein wenig mehr als anderswo.

Clemens soll nicht nur die Identität des Vereins mitprägen, sondern auch am sportlichen Erfolg mitbauen. Denn auch da sind die Kölner mehr als zufriedenstellend unterwegs. 25 Punkte, Platz sieben nach 16 Spielen. In der Rückrunde soll diese Leistung verstetigt werden. Und die Chancen stehen personell nicht schlecht: Leonardo Bittencourt und Dominik Maroh sind nach längeren Verletzungen wieder fit, Keeper Timo Horn absolvierte die ersten Tests. Lediglich der Abgang von Innenverteidiger Mergim Mavraj, der wohl den finanziellen Verlockungen des Hamburger SV erlag, schmerzt ein wenig.

Mainz trauert über Abgang von Malli

Beim Gegner aus Mainz scheint die Sonne eindeutig weniger hell als beim Karnevalskonkurrenten rheinabwärts. Neben erwähntem Christian Clemens schmerzt vor allem der überraschende Abgang von Yunus Malli nach Wolfsburg. Malli war in dieser Saison an der Hälfte der Mainzer Bundesliga-Tore beteiligt (13 von 26) und hatte fast doppelt so viele Scorer-Punkte auf dem Konto wie jeder andere Spieler der Schmidt-Elf. Der Türke war das Herz und die Seele der 05-Offensive und wird kaum zu ersetzen sein. Ohne seine Akzente könnte den Mainzern durchaus noch der Abstiegskampf drohen.

Bislang sind die Mainzer die Grenzgänger der Liga: In der Tabelle stehen die Mainzer exakt zwischen Platz sechs, der zur Teilnahme am europäischen Geschäft berechtigt, und Relegationsplatz 16. Unten drin ist man schnell - oben dran aber auch: Mit einem Sieg gegen Köln und eine Woche darauf ebenfalls daheim gegen Dortmund wäre die Schmidt-Elf wieder mittendrin in der Verlosung um die internationalen Plätze. Die Voraussetzungen sind so schlecht nicht: Vier der ersten fünf Partien im Jahr 2017 finden zu Hause statt.

Ein wenig Selbstvertrauen tanken konnten die Rheinhessen im letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Start: Gegen den Schweizer Erstligisten FC Thun gewann das Team von Trainer Martin Schmidt mit 3:1 (1:1). Bitter: Gegen Köln müssen die Gastgeber auf den gesperrten Jhon Cordoba verzichten. Der Kolumbianer fehlt rotgesperrt noch zwei Partien.

Mögliche Aufstellungen

1. FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Ramalho, Bussmann - Gbamin, Latza - Öztunali, Jairo - Muto, Seydel

1. FC Köln: Kessler - Sörensen, Maroh, Heintz, Hector - Höger, Lehmann - Clemens, Rausch - Osako, Modeste

Schiedsrichter: Brych (München)

red | Stand: 20.01.2017, 08:00