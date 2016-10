Gegen Borussia Dortmund ein Unentschieden geholt, dann im Pokal bei Eintracht Frankfurt erst im Elfmeterschießen verloren. Irgendwie war die Woche gar nicht so schlecht für den FC Ingolstadt, doch die Zahlen stimmten am Ende dann aber nicht.

Und so müssen die Oberbayern dann lesen: Aus im Pokal und in der Liga nach wie vor ohne Sieg und weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwei Punkte nach acht Spielen - damit ist die Elf von Trainer Markus Kauczinski auch historisch sehr schwach: Einzig der 1. FC Saarbrücken hatte 1963/64 zu diesem Zeitpunkt weniger Punkte auf dem Konto (einen). Mittlerweile wartet Ingolstadt seit 13 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg.

Zumindest die Standards machen Hoffnung. Die vier der vergangen fünf Tore fielen nach ruhenden Bällen (zwei Elfmeter, zwei Freistöße).

Abwärtstrend droht auch in Mainz

Die Stimmung bei Mainz 05 ist ebenfalls nicht die beste. Am vergangenen Spieltag hatten die 05er gegen Schalke (0:3) so gut wie keine Chance. Und unter Woche schieden sie auch noch im Pokal gegen Greuther Fürth aus. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Abwärtstrend geraten" , mahnte Abwehrspieler Daniel Brosinski.

Und die Vereinsführung sieht schon die Saisonziele verfehlt. "Unser Ziel war es, in drei Wettbewerben zu überwintern.", sagte Präsident Harald Strutz. Trainer Martin Schmidt erwartet erwartet von seinen Spielern nun eine rasche Reaktion. "Ich hoffe, dass jetzt nicht nur ich mich ärgere. Jetzt braucht man die Eigendynamik im Team" , sagte er.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 29.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 29.10.2016 | Das Erste

Stand: 29.10.2016, 16:15