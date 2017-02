Der Erfolg der Augsburger hängt auch mit dem Trainer zusammen. Manuel Baum holte mit dem FCA zwei Punkte pro Spiel und damit doppelt so viele wie Vorgänger Dirk Schuster (14 Punkte in 14 Partien). Baum hat die defensive Stabilität erhalten und gleichzeitig offensiv mehr Durchschlagskraft entwickelt, wobei die Rückkehr eines torgefährlichen Spielers wie Raul Bobadilla hilfreich war - gut zu beobachten beim 3:2 gegen Werder Bremen.

Außerdem sind die Augsburger richtige Comebacker geworden. Sie gewannen in Wolfsburg und gegen Bremen, obwohl sie in Rückstand lagen. Nach einer Führung hat Augsburg in dieser Saison hingegen noch nie verloren, die Mainzer bereits dreimal.

Fokus auf neue Spieler

Die Stimmung in Mainz ist ohnehin nicht so gut. Das ziemliche hohe 0:4 bei der TSG Hoffenheim war dabei nur der Höhepunkt einer Serie aus vier Niederlagen in Folge. Umso mehr hoffen die Rheinhessen auf ihre neue Nummer 10. Bei seiner Bundesliga-Premiere in Hoffenheim kam Bojan Krkic eine Viertelstunde vor Schluss und erlebte so noch drei Gegentore aus unmittelbarer Nähe mit. Selbst am Ball war der Spanier in Hoffenheim nur dreimal.

Bei den Augsburgern liegt der Fokus da eher auf dem Spieler mit der Nummer 5. Moritz Leitner hat schon für Augsburg in der 2. Liga gespielt - gegen Bremen stand Leitner noch nicht im Kader. Was er leisten kann, ist spannend. Denn Leitner wurde zwar immer wieder als großes Talent gehandelt, überzeugen konnte der zentrale Mittelfeldspieler in seinen 91 Bundesligaspielen für Stuttgart und Dortmund aber nicht so richtig.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 11.02.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 11.02.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2017, 08:00