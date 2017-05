Die Mainzer sammelten in den 16 Spielen nach der Winterpause gerade mal 14 Punkte und schossen dabei genau so viele (besser: wenige) Tore. Von den vergangenen zehn Partien gewannen die Mainzer nur eine, zuletzt gab es ein trostloses 0:0 in Hamburg. Logische Konsequenz: Mainz steckt als 15. der Tabelle mit 34 Punkten in ärgsten Schwierigkeiten. Der Relegationsplatz droht, sogar der direkte Abstieg ist noch möglich.

Die Eintracht steht auf Rang elf in der Tabelle deutlich besser da (41 Punkte), die Bilanz für das Jahr 2017 ist aber noch schlechter. Denn Frankfurt holte in 16 Spielen nur zwölf Punkte und traf nur zehnmal das gegnerische Tor. Auch am vergangenen Spieltag stand vorne wieder mal die Null. Der Absturz erinnert an die Saison 2010/11, als die Hessen von Platz sieben nach der Hinrunde bis auf Platz 17 durchgereicht wurden und abstiegen.

Rang fünf ist für Frankfurt immer noch drin

Eigentlich unfassbar, aber die Eintracht kann sogar noch Rang fünf erreichen. Weil Frankfurt im Pokalfinale steht, ist auch das internationale Geschäft noch recht nah. Dazu muss "nur" in Berlin gegen Dortmund gewonnen oder in der Liga Platz sieben erreicht werden.

Doch wie? Denn zum einen haben die Frankfurter große Probleme beim Toreschießen und blieben schon 15 Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Zum anderen klappt es auch auswärts nicht besonders gut. Die vergangenen sechs Spiele in der Fremde gingen alle verloren. Immerhin kann Frankfurt wieder auf den so wichtigen Abwehrchef bauen. David Abraham musste zuletzt gegen Wolfsburg eine Gelb-Sperre absitzen. Er fehlte in dieser Saison viermal, und immer ging die SGE als Verlierer vom Platz.

Zuschauerschwund in Mainz

Mainz könnte derweil schon an diesem Spieltag zum großen Befreiungsschlag ausholen. Der große Vorteil im Abstiegskampf ist die gute Tordifferenz, gegenüber dem HSV ist sie um 18 Treffer besser. Gewinnen die 05er gegen Frankfurt und verliert der HSV in Schalke, ist das Thema Abstieg so gut wie erledigt.