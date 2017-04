Nach dem 28. Spieltag und dem 3:2-Derbysieg beim 1. FC Köln sah es so aus, als würde Borussia Mönchengladbach unaufhaltsam in die Europa League stürmen. Pustekuchen. Es folgte die 3:5-Niederlage in Hoffenheim und die 2:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Am Dienstag kam dann auch noch das Aus im DFB -Pokal nach Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt.

Borussia gibt Kampf um Europa nicht auf

Die Enttäuschung nach dem Pokalaus bei der Borussia war riesig. Die große Sehnsucht nach einem Titel wird sich auch in dieser Saison nicht erfüllen. Und auch die vierte Europapokal-Teilnahme in Folge wird wahrscheinlich ausbleiben. Der Rückstand auf Rang sieben beträgt zwar nur drei Punkte, allerdings stehen mit Frankfurt, Köln und Bremen drei Teams vor der Borussia in der Tabelle, deren Formkurven nach oben zeigen. Aufgeben will die Borussia aber nicht: "Wir müssen jetzt die Wunden lecken und schnell wieder aufstehen" , sagte Trainer Dieter Hecking. "Das ist unsere letzte Chance für Europa. Die wollen wir nutzen" , ergänzte Stürmer André Hahn.

Gegen Mönchenglabbach spricht auch ein enormes Verletzungspech. Oscar Wendt brach sich gegen Frankfurt den Ellbogen und wird in dieser Saison genauso nicht mehr spielen können wie Josip Drmic (Knieverletzung). Gegen Mainz werden auch Christoph Kramer (Innenbandanriss im Knie), Fabian Johnson (Muskelfaserriss) und Thorgan Hazard (Knieprobleme) ausfallen. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen der zuletzt verletzten Raffael (Innenbanddehnung Knie) und Tony Jantschke (Muskelfaserriss). "Wir pfeifen aus dem letzten Loch" , sagte Hecking nach dem Pokalspiel.

Mönchengladbach steht zu Recht im Mittelfeld

Die schlechte Platzierung der Borussia in der Bundesliga ist aber nicht nur auf die Personalmisere zurückzuführen. Denn gegen die Top vier der Liga holte Gladbach in dieser Spielzeit gerade einmal zwei von 24 möglichen Punkten und kassierte 19 Gegentore. Dazu kommen unnötige Punktverluste wie in Darmstadt (0:0), Augsburg (0:1), Wolfsburg (1:2) oder Frankfurt (zweimal 0:0). Das sind die Ergebnisse einer Mittelfeldmannschaft, die zu Recht seit dem sechsten Spieltag zwischen den Plätzen acht und 14 pendelt.

Zumindest um den Abstieg muss sich die Borussia keine Sorgen machen, greift aber dennoch aktiv in den Abstiegskampf ein. Denn nach dem Duell gegen Mainz heißen die nächsten Gegner Augsburg und Wolfsburg.

Mainz vor Negativrekord

Die Mainzer haben im Tabellenkeller zuletzt aufhorchen lassen. Dem überraschenden Sieg gegen Hertha BSC ließen die 05er einen noch überrascherenden Punktgewinn beim FC Bayern folgen. Somit holten die Mainzer aus zwei Spielen gegen Spitzenteams vier Punkte. Dank der besseren Tordifferenz hat sich der FSV in der Tabelle nun wieder vor Wolfsburg und Hamburg geschoben. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt aber nur einen Punkt.

Mainz weist derzeit satte zwölf Punkte weniger auf, als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Eine Niederlage gegen Mönchengladbach wäre die bereits 16. in dieser Saison, damit wäre der Vereinsnegativrekord aus der Saison 2006/07 eingestellt. Der Absturz ist aber zu erklären: Der FSV verlor vor dieser Saison nicht nur seinen Manager (Christian Heidel), sondern auch den Kapitän (Julian Baumgartlinger), den Torwart (Loris Karius) und in der Winterpause dann auch noch den Topscorer (Yunus Malli). Der Klassenerhalt wäre da schon ein Erfolg.

Die möglichen Aufstellungen:

1. FSV Mainz 05: Huth; Donati, Bell, Hack, Brosinski; Frei, Latza; Quaison, Bojan, De Blasis; Muto.

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Christensen, Vestergaard, Schulz; Dahoud, Strobl; Traoré, Hofmann; Hahn, Stindl.

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel).

Stand: 28.04.2017, 08:16