4. Spieltag

"Der HSV hat sehr starke Umschaltspieler und sich im Sommer nochmal extrem verstärkt. Ich lese nicht das, was in den Zeitungen steht. Ich konzentriere mich lieber auf meine Arbeit" , sagte Freiburgs Trainer Christian Streich, nachdem er auf die Nöte seines Kollegen angesprochen worden war. Der HSV hat nach drei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto, verlor zuletzt 0:4 gegen RB Leipzig.

"Entscheidend ist, dass ich das Vertrauen in mich und die Mannschaft habe" , sagte Labbadia, er bezeichnete die Partie beim Aufsteiger gleichwohl als "überlebenswichtig" . Der Trainer nominierte Pierre-Michel Lasogga wieder für den Kader, der das Spiel gegen Leipzig von der Tribüne aus sah. Als Stürmer im von Labbadia bevorzugten 4-2-3-1 dürfte aber Bobby Wood wieder erste Wahl sein, der schon zwei Saisontreffer erzielte.

Wie die Hamburger SV , erlitt auch der SC Freiburg am dritten Spieltag eine deutliche Niederlage. Streich rechnet aber nicht damit, dass sein Team nach dem 0:3 beim 1. FC Köln verunsichert in die Partie gehen wird: "Die Mannschaft liegt nicht am Boden, sie kann mit Enttäuschungen umgehen."

Mögliche Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Stenzel, Gulde, Söyüncü, Günter - Höfler - Bulut, Frantz, Grifo - Philipp, Niederlechner.

Hamburger SV: Adler - Gotoku Sakai, Djourou, Spahic, Santos - Gideon Jung, Holtby - Nicolai Müller, Gregoritsch, Kostic - Wood.

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Stand: 20.09.2016, 08:29