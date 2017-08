Perfekt ausgebildet

Beide Seiten profitieren. Die Bundesligisten bekommen körperlich robuste und technisch sowie taktisch perfekt ausgebildete und entwicklungsfähige Spieler. Frankreichs Jugend- und Nachwuchsakademien haben hierzulande einen hervorragenden Ruf, und die Jungstars sind dennoch für die deutschen Klubs noch bezahlbar. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hält Zagadou für "eines der größten Fußballtalente Frankreichs" . Sein Leipziger Kollege Ralf Rangnick sagt über seinen neuen Abwehrspieler Konaté: "Ein hochveranlagtes Toptalent mit enormen Fähigkeiten."

Die jungen Franzosen bekommen im Gegenzug die Chance, sich im Land es Weltmeisters in einer Top-Liga zu profilieren, sie haben eine gute Perspektive, kommen zu Einsatzzeiten und können sich so auch für die Nationalmannschaft empfehlen. Die Bundesliga boomt in Frankreich und hat - zumindest was die Talente angeht - England, Spanien und Italien den Rang abgelaufen. Auch dort ist der französische Nachwuchs heiß begehrt, doch immer öfter stechen die Bundesligisten die europäische Konkurrenz aus.

Markt ist hart umkämpft

Mickaël Cuisance

So entschied sich der erst 17-jährige Mickaël Cuisance trotz zahlreicher anderer Angebote für Borussia Mönchengladbach. "Der Markt der europäischen Toptalente ist inzwischen sehr umkämpft, umso glücklicher sind wir, dass wir mit ihm unseren Weg fortsetzen können, vielversprechende Spieler zu verpflichten, die bei Borussia den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen sollen", sagt Sportdirektor Max Eberl. Im Jahr zuvor hatten die Gladbacher schon den jungen Mamadou Doucouré von Paris St. Germain verpflichtet.