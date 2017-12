Funkels Gelassenheit in der Krise

Mit Eintracht Braunschweig wartet nun ein Gegner, der in der vergangenen Saison in der Relegation am Aufstieg gescheitert ist. In diesem Spiel und den weiteren 16 der Rückrunde werde Fortuna die Punkte für das Saisonziel holen. "Ob es mehr wird? Das schließe ich nicht aus."

Fortuna braucht eine Antwort

Doch die Fortuna hat zuletzt viel von ihrer starken Spielweise aus dem Saisonbeginn verloren. Düsseldorf braucht gegen den Tabellenelften allmählich eine Antwort auf die Ergebniskrise, die angesichts einiger unglücklicher Niederlagen ohnehin eher eine Sache des Kopfes als der Kraft zu sein scheint. Ein Sieg vor der Winterpause könnte die Stimmung nochmal heben - auch bei Funkel.

Stand: 14.12.2017, 10:16