Forsche Leipziger Tonlage

Die Hände gefaltet, die Stimme ruhig, die Trainingsjacke fast bis zum Anschlag hochgezogen: So präsentierte sich Ralph Hasenhüttl am Donnerstag auf der Pressekonferenz in der Red-Bull-Arena. Sein Erscheinen stand wegen einer Grippe lange auf der Kippe, und so scherzte der Trainer von RB Leipzig eingangs, dass die zwei Meter Abstand, die die Medienvertreter mit ihrer Absenz in der ersten Reihe gehalten hätte, doch eine gute Vorsichtsmaßnahme seien.

Und auch zu seinen Spielern, so der Trainer, werde er vor dem Verfolgerduell bei Borussia Dortmund (Samstag 18.30 Uhr) nicht die "ganz große Nähe" suchen. Eine räumliche Distanz sei daher notwendig: "Ich werde mich in der Kabine zurückhalten."

Selbstbewusstsein steigt

Ansonsten allerdings ist offenbar Strategie bei den roten Bullen, sich nicht mehr so weit zurückzunehmen. Es sind keine markigen Kampfansagen oder gar platte Parolen, die neuerdings erklingen, wohl aber schwingt eine neue Tonalität in den Ansagen für die Rückrunde mit. Drei Tage, nachdem zum Rückrundenauftakt dem Überraschungsteam TSG Hoffenheim (2:1) der Nimbus der Unbesiegbarkeit genommen wurde, preschte beispielsweile Oliver Mintzlaff auf dem Sportbusinesskongress Spobis ungewohnt weit vor.

Der Vorstandsvorsitzende von RB Leipzig kehrte eine sehr selbstbewusste Haltung nach außen, in dem der ehemalige Langstreckenläufer auf die Vorteile verwies, die der Emporkömmling im Vergleich zu anderen Erstligisten besitze. "Wir haben die schlankesten Strukturen aller Bundesligisten - Darmstadt und Ingolstadt mal außen vor gelassen." Schnelle, professionelle Entscheidungsfindungen gepaart mit kluger, weitsichtiger Personalpolitik bilden die Grundlage, dass ein Gerüst aus der zweiten Liga auch eine Etage höher durchstarten konnte.

Feine Spitze gegen den BVB-Trainer

Oliver Mintzlaff

Und Limits setzt sich Leipzig nur selbst. "In fünf bis zehn Jahren wollen wir dauerhaft international spielen und irgendwann natürlich auch Deutscher Meister werden. Wenn man Hochleistungssport betreibt, will man immer gewinnen" , lautete am Dienstag am Düsseldorfer Rheinufer Mintzlaffs unzweideutige Botschaft. Bislang wurde der "Head of Global Soccer" im Red-Bull-Konzern von der Öffentlichkeit eher weniger wahrgenommen, weil diesen Part meist Sportdirektor Ralf Rangnick spielte.

Doch Mintzlaff, der den FC Bayern als seine "Lieblings-Benchmark" bezeichnet, folgt auch hier offenbar klaren strategischen Vorgaben. Über die „Sportbild“ ließ der 41-Jährige verlauten: "Ich bin nicht traurig, dass es mit Tuchel nicht geklappt hat. " Eine kleine Spitze gegen den BVB-Trainer Thomas Tuchel, der vor knapp zwei Jahren intensiv mit Leipzig verhandelt hatte, sich aber letztlich nicht zu einen Engagement in der zweiten Liga durchringen konnte. "Zäh wie Kaugummi" seien die Gespräche mit Tuchel gewesen, ehe der zu Ostern 2015 endgültig absagte.

Zwei wichtige Ausfälle bei Leipzig

Sonst wäre vermutlich nicht Hasenhüttl der heutige Trainer des Tabellenzweiten. Der Österreicher muss sein Profil gar nicht schärfen, in dem er sich aufgesetzter Aussagen bedient. Aus seinem Mund klang es überaus authentisch, als er auf das Topspiel blickte: "Wir sind nicht unter Druck. Alles kann, nichts muss. Das ist der große Unterschied zu unserem Gegner. Wenn sie uns noch einholen wollen, müssen sie ja fast schon gewinnen."

Vor der „Riesenherausforderung“, wie Hasenhüttl den Auftritt bei den seit 29 Bundesligaheimspielen unbesiegten Dortmundern nennt, ist den Leipzigern trotz der Rot-Sperre gegen Emil Forsberg und dem Ausfall von Timo Werner wegen Grippe nicht bange. Genau wie im Hinspiel (1:0), das rückblickend als das Erweckungserlebnis für die furiose Hinrunde gilt, sei die Arbeit gegen den Ball elementar.

Hungriger und stabiler

Ralph Hasenhüttl

Der Coach stellte auch die Vorzüge im Spiel nach vorne heraus, wo Leipzig eben auch spielerische Lösungen findet, nach denen Dortmund wie zuletzt in Mainz oft vergeblich fahndet. "Wir werden im Moment für viele Attribute gelobt, für die früher der BVB gelobt wurde. Das macht uns sehr stolz. Dass wir elf Punkte vor dem BVB liegen, ist wirklich Wahnsinn." Der Talentschuppen in Leipzig wirkt hungriger und vor allem stabiler als in Dortmund.

Und deshalb darf auch ruhig mal nassforsch festgestellt werden: "Wir sind allein auf weiter Flur, die da vorne an den Bayern dran sind. Wenn es uns nicht gäbe, wäre die Bundesliga wie in den letzten Jahren wohl wieder im Februar oder März entschieden." Hasenhüttl registriert viel Anerkennung, "wir sind durch unsere Art eine Bereicherung. Auch mit unserer Art, ohne große Sprüche immer kleine Schritte zu machen."

"Spannendste Verein europaweit"

Aber sind es nicht eher Siebenmeilenstiefel, mit denen die Sachsen ihren Platz im Oberhaus einnehmen? Der 49-Jährige hat ja nicht mal davor Angst, dass aus dem Kreis der Hochbegabten die Besten am Saisonende abgeworben werden.

"Wir bieten ein attraktives Gesamtpaket für die Jungs. Wir sind vielleicht noch nicht so der ganz große Name, aber wahrscheinlich mit der spannendste Verein, den es europaweit derzeit gibt. Und ich hoffe, dass wir das noch lange bleiben werden. Es ist einfach schön, an einer neuen Geschichte zu schreiben."

Stand: 03.02.2017, 09:34