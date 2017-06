Modeste-Wechsel geplatzt - Cordoba nach Köln

Nach Angaben des FC von Mittwoch (28.06.2017) wird der 29-jährige Franzose, der in der abgelaufenen Saison 25 Bundesligatreffer für die Rheinländer erzielte, nicht nach China wechseln. Der Stürmer sollte den Geißböcken die Rekordablöse von 35 Millionen Euro bescheren. Es konnte " keine Einigung aller Parteien für einen möglichen Transfer erzielt " werden, teilte der Klub mit.

Schmadtke untermauert: "Kein Hintertürchen"

Die Entscheidung ist wohl endgültig. "Niemand weiß, was morgen passiert. Aber ich möchte ausdrücklich kein Hintertürchen öffnen. Es gibt keine Verhandlungen, Schluss, Aus ", sagte Schmadtke der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob eine Wiederaufnahme der Verhandlungen möglich sei.

Forderungen von Spielerberatern wohl ausschlaggebend

Anthony Modeste (M.) mit den Beratern Etienne und Patrick Mendy beim Verlassen des Geißbockheims am 23. Juni.

Letztlich waren offenbar Forderungen von Modestes Beratern ausschlaggebend für das Scheitern der Verhandlungen. Der Stürmer, der offenbar von einer Einigung ausgegangen war, war zu Wochenbeginn auf eigene Faust nach China geflogen und hatte sich dort nach Informationen der "Bild"-Zeitung sogar bereits einem Medizincheck unterzogen. Schmadtke reagierte darauf gelassen.

" Vielleicht hat er sich untersuchen lassen, weil er krank war. Was weiß denn ich ?", meinte er und erklärte, dass es keine Konsequenzen für den 29-Jährigen gebe: " Wieso sollte es Konsequenzen geben, wenn jemand im Urlaub irgendwo hinfliegt? " Ein ausdrückliches Verbot, nach China zu fliegen, habe es von Vereinsseite nicht gegeben.

Bonuszahlungen will der Klub nicht übernehmen

Lange Zeit schien der Transfer auf einem guten Weg, auch die Ablösesumme von 35 Millionen Euro schien vereinbart. Modestes Berater Patrick und Etienne Mendy hatten jedoch auch eine zusätzliche Bonuszahlung gefordert. Diese wollte der FC nicht übernehmen. Der Transfer zog sich schon über Wochen hin. Der Vertrag von Modeste in Köln hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2021.

" Tony hat bei uns Vertrag. Ich gehe davon aus, dass er am Montag bei uns auf dem Trainingsplatz steht ", sagte Manager Jörg Schmadtke dem "Express". Dass Modeste möglicherweise nicht in bester Laune erscheinen wird, ist für den ehemaligen Bundesliga-Torwart kein Thema: " Wieso? Ist doch alles gut! Wir schauen uns das an. "

Mit Cordoba ist bereits Ersatz da

Jhon Cordoba

Mit dem Wechsel von Jhon Cordoba vom Ligakonkurrenten 1. FSV Mainz 05 hat Köln bereits einen potentiellen Modeste-Ersatz vorgestellt. Der 24 Jahre alte Stürmer habe in der Domstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben, teilte der FC am Mittwochabend mit. Für Mainz spielte Cordoba 51 Mal in der Fußball-Bundesliga und erzielte dabei zehn Tore. In der vergangenen Spielzeit traf der Kolumbianer in 29 Ligapartien fünfmal.

"Jhon Cordoba ist ein Zentrumsstürmer mit Tempo, Robustheit und Zug zum Tor" , sagte Schmadtke. "Er hat für sein Alter schon viel Erfahrung gesammelt, darüber hinaus sehen wir in ihm noch großes Entwicklungspotenzial."

Stand: 28.06.2017, 18:42