Zwischen dem 24. September und dem 15. Oktober holte Werder Bremen in drei Spielen sieben Punkte - unter anderem gegen so namhafte Teams wie den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen. Die Stimmung an der Weser näherte sich einer verhaltenen Euphorie, bis zwei üble Dämpfer alles wieder kaputt machten. Die Spiele gegen Leipzig und zu Hause gegen Freiburg gingen jeweils 1:3 und vor allem hoch verdient verloren.

In erster Linie macht die Defensive mal wieder Sorgen. Sie ist schon seit Jahren Bremens Schwachstelle. 24 Gegentore hat Werder in der Bundesliga schon wieder kassiert, mehr als jedes andere Team.

Sorgen in der Abwehr

Gegen Schalke fällt mit Lamine Sane auch noch der zweikampfstärkste Spieler aus. Da auch Luca Caldirola verletzt fehlt, muss Trainer Alexander Nouri improvisieren: Vielleicht vertraut er dem 21-jährigen Milos Veljkovic an der Seite von Niklas Moisander, oder er begnadigt Fallou Diagne, den er erst kürzlich zur 2. Mannschaft geschickt hatte.

In der Offensive könnte Claudio Pizarro nach langer Verletzungspause zumindest ein Kurz-Comeback feiern. "Seine Freude, seine Lust auf Fußball und seine Frische inspirieren alle. Einen Spieler mit so einer großen Erfahrung werde ich in meine endgültige Entscheidung einbeziehen" , erklärte der Trainer.

Ex-Bremer im Fokus

Einen abwehrstarken Spieler wie Naldo könnten die Bremer also gut gebrauchen. Doch der Ex-Werder-Profi spielt dummerweise bei Schalke 04. Und der Brasilianer wird immer besser. Er agierte in den vergangenen Spielen als zentraler Akteur einer Dreierkette und dirigierte die Hintermannschaft zu drei Zu-Null-Spielen hintereinander.

Stück für Stück hat sich Schalke Selbstvertrauen erarbeitet. Die vergangenen vier Ligaspiele gingen nicht verloren, gegen Dortmund und Mainz zeigten die Schalker zum Teil sehr gute Leistungen. Und auch international läuft es. Unter der Woche zog "Königsblau" mit dem vierten Sieg im vierten Spiel schon zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase in die K.o.-Runde der Europa League ein.

Mögliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Geis, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Konoplyanka - Choupo-Moting



Werder Bremen: Wiedwald - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Garcia - Grillitsch - Bartels, Fritz, Junuzovic, Gnabry - Manneh

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 05.11.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 05.11.2016 | Das Erste

Stand: 04.11.2016, 08:29