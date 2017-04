Mario Gomez bemühte sich um eine realistische Einordnung. " Es war klar, dass wir bis zum Ende nicht alles gewinnen ", sagte der Wolfsburger Stürmer nach der Niederlage gegen Freiburg unter der Woche. Gomez selbst hatte erstmals unter dem neuen Coach Andries Jonker kein Tor erzielen können - wie auch seine Kollegen, die trotz klarer Überlegenheit in der ersten Hälfte nichts Zählbares zustande brachten.

Nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage und überzeugenden Leistungen wie beim 3:3 in Leverkusen hatten sich die Wolfsburger schon ein wenig auf dem Weg raus aus dem Keller gewähnt. Doch die Pleite in der englischen Woche zeigte, dass die Rückkehr in angenehmere Gefilde kein Selbstläufer ist. " Das Ergebnis macht unsere Lage nicht gerade besser ", so Verteidiger Robin Knoche.

Schalke verharrt im Niemandsland

Mit dem FC Schalke 04 treten die "Wölfe" nun bei einer anderen Enttäuschung der englischen Woche an: In Bremen kassierten die Gelsenkirchener eine klare Niederlage. In der Tabelle verharrt S04 im Spannungsfeld zwischen Abstiegsangst und Europa-Traum.

Nach dem katastrophalen Saisonstart hatten die Anhänger auf Verstetigung in der Rückrunde gehofft - und wurden enttäuscht. Schalke gewann nur drei der zehn Rückrundenspiele. Dass sie immer noch im Rennen um den Europapokal mitmischen, ist im Schneckenrennen um die internationalen Plätze eher der Schwäche der Konkurrenz zuzuschreiben.

Schalke lieber daheim, VfL lieber auswärts

Immerhin läuft es im eigenen Stadion einigermaßen. Seit vier Spielen ist die Weinzierl-Elf daheim ungeschlagen, dabei gab es zwei Siege. Das könnte interessant werden, denn die Wolfsburger fühlen sich ihrerseits in der Fremde ganz wohl. Ihre 16 Auswärtspunkte werden nur von den Top-Teams der Liga überboten; auch Tore gelangen auswärts mehr (15) als zu Hause (elf). Aktuell ist Wolfsburg seit drei Gastspielen ungeschlagen.

