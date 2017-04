So langsam wird das Thema ernst. Seit dem klaren Sieg gegen den SC Freiburg ist sicher: RB Leipzig wird kommende Saison international spielen. Auf Schalke könnte der Aufsteiger mit einem Sieg nun sogar bei einer Dortmunder Niederlage in Mönchengladbach die direkte Qualifikation zur Champions League so gut wie perfekt machen. Ein Pünktchen wurde dann nur noch fehlen.

Nach einigen Wacklern zum Jahresstart hat sich Leipzig zuletzt wieder gefangen. Vier Siege in Folge holte das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl und kassierte dabei nur in Mainz Gegentreffer.

Keine Sorgen bei Leipzig

Im Saison-Endspurt hat Hasenhüttl zusätlich den großen Luxus, dass bis auf den langzeitverletzten Lukas Klostermann alle Spieler zur Verfügung stehen. "Das ist natürlich ein Riesenvorteil", stellte auch Leipzigs Trainer fest.

Die Personalsituation sieht bei Schalke 04 ganz anders aus. Nach dem unglücklichen Aus gegen Ajax Amsterdam im Viertelfinale der Europa League sind die Personalsorgen noch einmal größer geworden.

Weitere Verletzte bei Schalke

Leon Goretzka musste verletzt ausgewechselt werden und Sead Kolasinac fasste sich in der Verlängerung gegen Ajax immer wieder an die angeschlagenen Adduktoren.

Dazu wird mit Eric-Maxim Choupo-Moting wohl eine weitere Offensivkraft für den Rest der Saison ausfallen. Insgesamt müsste Schalke 04 im schlimmsten Fall auf sieben Spieler mit Startelf-Potenzial verzichten. Alles in allem keine guten Voraussetzungen, um gerade gegen formstarke Leipziger nach dem Strohhalm Europa-League-Qualifikation zu greifen.

Erinnerungen an Werners Schwalbe

Immerhin dürfen die "Knappen" zu Hause ran, denn zumindest dort punktetend die Schalker zuletzt regelmäßig. Vier Auswärtsniederlagen in Folge stehen drei Heimsiege in Serie gegenüber.

Und die Fans werden trotz zuletzt unbefriedigender Ergebnisse und dem Europapokal-Aus voll hinter den "Königsblauen" stehen, unter anderem weil sicher das 1:2 aus dem Hinspiel mit Timo Werners Schwalbe noch nicht vergessen ist.

Hasenhüttl gelassen

Leipzigs Trainer Hasenhüttl macht sich allerdings keine Sorgen, dass das auf seine Mannschaft einen Effekt haben wird: "Mit Jubelstürmen sind wir noch nirgends empfangen worden. Ich hatte allerdings nie das Gefühl, dass uns das je daran gehindert hat, unsere Leistung zu bringen."

Mögliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fährmann - Coke, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Bentaleb - Schöpf, Meyer, Caligiuri - Burgstaller

RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

Schiedsrichter: Perl (Pullach)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 21.4., 18.30 Uhr

Stand: 21.04.2017, 08:01