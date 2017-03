Es war immerhin eine Leistungssteigerung erkennbar beim FC Schalke 04 im Duell der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach, auch wenn es nur zum 1:1 reichte. Ein Schub ist nun auch in der Liga notwendig, denn Schalke hat nur eins der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele gewonnen - der leichte Aufwärtstrend nach der Winterpause bekam zuletzt wieder erhebliche Dämpfer. Damit ist man den Abstiegsrängen deutlich näher als dem internationalen Geschäft. Schon hät Krisenstimmung am Schalker Markt Einzug.

Weinzierl unter Druck

Kein Wunder, dass der Blick sich da auf den Trainer richtet, von dem man vor der Saison so viel erwartet hat. Doch Schalke feierte unter Markus Weinzierl nicht einmal in jedem dritten Bundesliga-Spiel einen Sieg und holte nur 27 Punkte in 23 Spielen - mit lediglich 1,2 Punkten pro Spiel hat Markus Weinzierl den schlechtesten Schnitt aller Schalker Trainer der letzten 23 Jahre.

Wie gut lief es für Weinzierl da, als er noch Trainer in Augsburg war. Auch dort brauchte er zwar einige Zeit, um in die Erfolgsspur zu finden. Doch Manager Stefan Reuter hielt am Trainer fest, und die Augsburger wurden dafür mit der erfolgreichsten Zeit ihrer Klub-Geschichte belohnt. Weinzierl wurde in vier Jahren zum Rekordtrainer des FCA, nach Spielen (136), nach Siegen (47) und nach Erfolg (Qualifikation für die Europa League).

Video starten, abbrechen mit Escape Schalke und Gladbach trennen sich unentschieden - die Zusammenfassung | Morgenmagazin | 10.03.2017 | 01:23 Min. | Verfügbar bis 17.03.2017 | Das Erste

Baum mit guter Bilanz beim FCA

Mit Manuel Baum ist nun aber ein Nach-Nachfolger in Augsburg, der durchaus auch etwas vorweisen kann. Der FC Augsburg pendelt auf den Plätzen 10 bis 13 und liegt mit 28 Punkten (einer mehr als Schalke) voll im Soll. Unter Baum holten die Schwaben in neun Spielen 14 Punkte. Zuletzt blieb der FCA zweimal in Folge ungeschlagen (2:1 gegen Darmstadt, 2:2 gegen Leipzig).

Zuletzt bewies der Trainer-Neuling auch taktisches Geschick, gegen Leipzig ließ er erstmals in einem 3-5-2-System agieren und hatte mit seiner Maßnahme Erfolg (u.a. auch mit der mutigen Hereinnahme von Kevin Danso.