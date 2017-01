Schalke gegen Frankfurt - Königsblau setzt auf neuen Schwung

" Transferaktivitäten abgeschlossen " - nach den Verpflichtungen von Daniel Caligiuri (VfL Wolfsburg), Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg) und Holger Badstuber (Bayern München) sieht der Schalker Sportvorstand Christian Heidel keinen weiteren Bedarf an Neuverpflichtungen. Mit den Transfers hatte der Revierclub nicht nur auf die Kreuzbandverletzung von Abdul Rahman Baba und die schleppende Genesung des langzeitverletzten Profis Coke reagiert, sondern auch auf die gezeigten Leistungen seit Saisonstart. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd lebt jedenfalls im Revier.

Blüht Burgstaller unerwartet auf?

Dazu trug vor allem der Neuzugang aus der zweiten Liga bei. Nach seinem Debüttreffer zum 1:0 am vergangenen Spieltag gegen den FC Ingolstadt könnte Burgstaller für die Partie gegen Eintracht Fankfurt in die Startelf rücken. Ob auch der kurzfristig verpflichtete Caligiuri oder Abwehrspieler Badstuber in die Startelf rücken, ließ Trainer Markus Weinzierl offen: " Holger kann sofort spielen und ist eine wichtige Alternative. " Zudem steht Coach Markus Weinzierl auch wieder Nabil Bentaleb wieder zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler kehrte nach dem überraschenden Aus von Algerien beim Afrika Cup nach Gelsenkirchen zurück. Die Schalker Mannschaft könnte ein deutlich anderes Gesicht bekommen als zuletzt.

Die Gelsenkirchener brauchen Punkte, Punkte, Punkte, um nicht erstmals seit 2009 einen europäischen Wettbewerb zu verpassen. Acht Punkte besträgt der Rückstand auf Gegner Eintracht Frankfurt, der derzeit den letzten Europacuprang belegt. Nach einer starken Hinrunde plagen sich die Hessen derzeit mit Problemen herum. Coach Niko Kovac muss einige Spieler ersetzen. Mittelfeldspieler Szabolcs Huszti und Offensivmann Marco Fabian fehlen weiter verletzt, Torhüter Lukas Hradecky ist gesperrt. Seine rote Karte in der dritten Minute nahm den Frankfurtern bei der 0:3-Niederlage bei RB Leipzig die zuvor gerühmte Stabilität.

Kovac bremst - Schalke hofft

Vielleicht auch deshalb lässt der Coach Diskussionen über einen Einbruch in der Rückrunde nicht zu: " Wir wissen, wo wir herkommen. Unser Ziel ist es, eine ruhige Saison zu spielen. Ich lasse uns und unsere Mannschaft nicht unter Druck setzen ." Sollten die Schalker gewinnen, wäre der Vorsprung auf die Weinzierl-Truppe auf nur fünf Punkte geschrumpft und Schalke dürfte endgültig zur Aufholjagd blasen.3

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 28.01.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 28.01.2017 | Das Erste

red/sid/dpa | Stand: 27.01.2017, 08:00