Eine aufreibende Woche liegt hinter beiden Klubs. Schalke sammelte mit dem Sieg gegen Salzburg wieder Selbstvertrauen und will den Schwung unbedingt für die Bundesliga mitnehmen. Nach dem desolaten Start in die neue Saison müssen im zweiten Heimspiel innerhalb von drei Tagen unbedingt Punkte her.

"Wollen packenden Fight liefern"

Das Team von Trainer Weinzierl scheint begriffen zu haben, dass es vor allem über die kämpferischen Tugenden geht. Schalke-Profi Sead Kolasinac schickte nach der Donnerstag-Partie mit neuem Selbstbewusstsein schon mal freundliche Grüße nach Gladbach. Er sagte: "Wenn wir alles abrufen, wird es für Gladbach schwer. Wir wollen einen packenden Fight liefern."

Das Selbstbewusstsein der Gladbacher dürfte trotz Niederlage gegen Barcelona auch nicht kleiner geworden sein. Die "Fohlen" boten dem Top-Team aus Spanien mehr als Paroli. Sollten die Borussen die Leistung aus dem Spiel gegen die Katalanen wiederholen können, dürfte es schwer werden für "Königsblau".

Allerdings fehlt Trainer Schubert in Raffael einer der ganz wichtigen Männer verletzungsbedingt. André Hahn dürfte für ihn ins Team rücken.

Mögliche Aufstellungen:

Schalke 04: Fährmann - Höwedes (Riether), Naldo, Nastasic, Baba - Geis, Bentaleb - Goretzka, M. Meyer, Choupo-Moting - Embolo

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, A. Christensen, Korb - Kramer, Dahoud - F. Johnson, Wendt - Stindl - Hazard, Hahn

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Stand: 30.09.2016, 09:30