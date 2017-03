In Gelsenkirchen geht eine lange Leidenszeit zu Ende. Der im Sommer vom FC Sevilla gekommene Rechtsverteidiger Coke, der gleich im Trainingslager einen Kreuzbandriss im Knie erlitt, könnte im Derby gegen den BVB sein erstes Pflichtspiel für Schalke bestreiten.

Shinji Kagawa und Naldo kämpfen um den Ball

"Es war eine lange, schwierige Zeit. Ich kann heute glücklich ins Bett gehen" , sagte Coke, nachdem er jetzt bei einem Testspiel zum Einsatz gekommen war. Zudem standen bei dem Benefiz-Spiel auch Angreifer Franco Di Santo und Verteidiger Atsuto Uchida nach Verletzungsproblemen wieder auf dem Platz.

Schalke darf zurecht noch von Europa träumen

Starke Spieler, die den Schalkern gerade recht kommen könnten, um das Saisonziel Europapokal doch noch zu erreichen. Denn das ist gar nicht so weit weg.

Schalke ist nach zwei Siegen in Folgen (3:0 gegen Augsburg, 1:0 in Mainz) auf die Überholspur ausgeschert. Als Tabellen-9. mit vier Punkten Rückstand auf Rang sechs haben die Gelsenkirchener noch alle Chancen auf das internationale Geschäft.

Video starten, abbrechen mit Escape Das Revierderby und seine Geschichten | Sportschau | 28.03.2017 | 03:06 Min. | Verfügbar bis 28.03.2018 | Das Erste

Dortmund hat Platz zwei im Visier - aber noch ohne Reus

Doch Dortmund ist natürlich eine äußerst hohe Hürde. Der BVB ist in der Tabelle mit dem 1:0 gegen ingolstadt am vergangenen Spieltag bis auf drei Punkte an RB Leipzig herangerückt. Bei günstigen Ergebnissen könnten die Dortmund nach dem Wochenende auf Platz zwei stehen - da also, wo man sich selbst mindestens sieht.

Dabei noch nicht helfen kann wohl Marco Reus. Der Nationalspieler hatte sich Anfang März einen Faserriss an der linken Oberschenkel-Rückseite zugezogen. Der 27-Jährige trainierte jetzt unter der Woche individuell und absolvierte eine Laufeinheit.

Torjäger im Fokus

Im 150. Pflichtspiel-Derby zwischen Schalke und dem BVB werden auf jeden Fall die beiden Torjäger im Zentrum des Interesses stehen. Auf der einen Seite Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang, der mit 23 Treffern die Torschützenliste anführt und dabei im Schnitt nur auf 29 Ballkontakte pro Spiel kommt.

Video starten, abbrechen mit Escape Wie sich Ralf Fährmann auf Aubameyang vorbereitet | Sportschau | 28.03.2017 | 04:00 Min. | Verfügbar bis 24.03.2018 | Das Erste

Auf der anderen Seite freut man sich auf Schalke täglich ein bisschen mehr über den Wintertransfer von Guido Burgstaller. Gemessen an seinen Scorerpunkten (4 Tore, 3 Assists) ist er im Jahr 2017 genauso gut wie Aubameyang.

Thema in: Deutsche Welle, Die Bundesliga-Vorschau, Freitag, 31.3., 18.30 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 01.04.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 01.04.2017 | Das Erste

Stand: 31.03.2017, 08:00