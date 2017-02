Das Datum am Sonntag ist für Schalke 04 eigentlich ein schlechtes Omen. Am 26. Februar kassierten die "Königsblauen" historische Niederlagen. 2014 setzte es gegen Reald Madrid ein 1:6 und damit die höchste Europacup-Niederlage und 1966 gab es beim 0:7 bei Borussia Dortmund die historisch höchste Schalker Bundesliga-Pleite.

Jetzt kommt also Hoffenheim an einem 26. Februar. Aber Angst vor dem Verlieren zählt für Schalke nicht. Denn nach dem katastrophalen Saisonstart zählen immer noch nur Siege, um auch im kommenden Jahr international unterwegs sein zu dürfen. Die Weinzierl-Elf liegt sieben Punkte hinter Rang sieben, der womöglich noch für die Europa League reichen könnte. Genauso groß war der Abstand allerdings in der Winterpause. So richtig vorangegangen ist es in der Liga also nicht.

Dafür gibt es in der Europa League Erfolgserlebnisse zu verzeichnen: Am Mittwoch reichte den Schalkern im eigenen Stadion ein 1:1 gegen PAOK Saloniki, um sich nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel souverän für das Achtelfinale zu qualifizieren. Coach Markus Weinzierl ließ auf vier Positionen rotieren, aber weder Klaas-Jan Huntelaar, noch Eric Maxim Choupo-Moting, Matija Nastasic oder Johannes Geis drängten sich für einen Platz in der Startelf auf.

Video starten, abbrechen mit Escape Schalke gegen Saloniki - Die Zusammenfassung | Morgenmagazin | 23.02.2017 | 01:24 Min. | Verfügbar bis 02.03.2017 | Das Erste

Wagner und Kramaric als Erfolgsgaranten

Anders als Schalke eilt Hoffenheim in der Liga von Erfolg zu Erfolg. Die TSG kommt seit dem letzten Spieltag auf neun Saisonsiege und 37 Punkte. Damit stehen nach nur 21 Spieltagen schon genauso viele Siege und genauso viele Zähler auf dem Konto wie in der kompletten letzten Saison.

Der Hoffenheimer Erfolg hat auch mit den vielen starken Offensivspielern zu tun. Allen voran Sandro Wagner (zehn Tore, zwei Assists) und Andrej Kramaric (sechs Tore, sechs Assists). Die beiden sind mit je zwölf Torbeteiligungen die beiden Topscorer der TSG..

Torreiche Duelle in der Vergangenheit

Der neutrale Beobachter darf sich auf eine vermutlich torreiche Partie freuen. In den letzten neun Duellen zwischen 1899 Hoffenheim und Schalke 04 fielen 34 Tore, also im Schnitt fast vier pro Partie.

In der Hinrunde wurde der beim 2:1 der Hoffenheimer nicht ganz erreicht. Das einzige torlose Unentschieden zwischen beiden Mannschaften gab es im August 2009 in Sinsheim.

Mögliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Stambouli - Schöpf, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - Burgstaller



TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Rudy - Demirbay, Amiri - Wagner, Terrazzino



Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

red/dpa/sid | Stand: 24.02.2017, 08:34