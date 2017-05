Ein beliebtes Spiel derzeit: Wieviele Punkte Rückstand hatte Werder Bremen am 20. Spieltag auf das Team X - und wie sieht das Verhältnis heute aus? Das Spiel ist besonders toll, weil die Zahlen von Spieltag zu Spieltag immer absurder werden.

Also: Am 20. Spieltag hatte Werder Bremen 16 Punkte Rückstand auf den 1. FC Köln - vor dem 32. Spieltag hat Werder drei Punkte Vorsprung!

Konträre Entwicklungen bei Bremen und Köln

Das Momentum in dem Duell um die Europapokal-Plätze liegt also klar bei Werder. Bremen hat seit elf Spielen nicht mehr verloren und holte 29 von 33 möglichen Punkten. Zuletzt wurde mit der Hertha ein anderer Konkurrent ziemlich souverän nach Hause geschickt (2:0). Entsprechend selbstbewusst ist man an der Weser. Kapitän Zlatko Junuzovic: "Unsere Serie kommt nicht ungefähr, sondern ist ein Zeichen von Qualität."

Noch schöner für Bremen: In Thomas Delaney und Serge Gnabry wollen zwei zuletzt verletzte Leistungsträger zurück in die Startelf. Und Trainer Alexander Nouri steht vor der Verlängerung seines Vertrags. "Wir haben uns über grundsätzliche Dinge ausgetauscht" , sagte Sportchef Frank Baumann: "Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir es im Laufe der kommenden Woche hinkriegen."

Beim 1. FC Köln zeigt die Kurve dagegen seit einer ganzen Weile eher nach unten. Nach dem 11. Spieltag war der FC noch Vierter, nach dem torlosen Unentschieden in Dortmund ist er mittlerweile auf Rang acht angekommen und könnte nun mit einer Niederlage den Traum von Europa schon fast verspielen.

Starke Konterteams

Beide Teams eint, dass sie den zügigen Gegenstoß beherrschen. Sowohl Werder (11 Tore) als auch Köln (9) gehören zu den besten Kontermannschaften der Liga. Gerade bei den Norddeutschen war das zuletzt eine echte Waffe: Alleine zehn Kontertore gelangen der Nouri-Elf in der Rückrunde.

Apropos Rückrunde - die Halbserie ist ganz nach dem Geschmack von Max Kruse. So war der Bremer Stürmer in den sechs vergangenen Spielen an 13 Toren beteiligt und bekam dafür deutlich mehr Aufmerksamkeit als auf der Gegenseite Anthony Modeste. In der Torschützenliste wird Kruse (14 Treffer) seinen Kollegen vom FC (23) aber wohl nicht mehr einholen.

Modeste mit Ladehemmung gegen Bremen

Es darf allerdings darauf gewettet werden, dass Modeste gegen Werder nicht trifft, das hat er nämlich noch nie getan. Der Franzose gewann bislang keines seiner sieben Pflichtspiele gegen Bremen (vier Remis, drei Niederlagen) und erzielte dabei null Tore.

Sogar zwei Nullen gibt es am Freitag für Peter Stöger, allerdings mit einer 1 davor. Der FC-Trainer coacht sein 100. Bundesliga-Spiel, nur Christoph Daum (163) und Hennes Weisweiler (130) erreichten bisher diese Marke. Und mit einem Sieg würde das Feiern bestimmt noch mehr Spaß machen.

