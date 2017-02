Bis zum Dienstagnachmittag hatten sie gezittert in Köln: Darf ihr bester Torjäger mitspielen? Oder wird er gesperrt? Anthony Modeste hatte in der Partie in Darmstadt gut sichtbar seinem Gegenspieler Aytac Sulu in Boxer-Manier mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Der Kontrollausschuss des DFB stellte die Ermittlungen gegen Modeste ein - es sei eine nicht angreifbare Tatsachenentscheidung gewesen, heißt es in der Pressemitteilung.

Wolfsburg mittendrin im Abstiegskampf

Aufatmen in Köln - ist Modeste doch mit seinen 14 Saisontreffern wichtigster Baustein der FC-Offensive auf dem Weg nach Europa. Den Klub auf den Franzosen zu reduzieren, wäre aber verkehrt. In Darmstadt spielten sich auch andere Offensivspieler in den Vordergrund: Yuya Osako schnürte seinen ersten Doppelpack in einem Ligaspiel in Deutschland, Artjoms Rudnevs war nach seiner Einwechslung noch an drei Toren beteiligt (ein Tor, zwei Assists).

Während Modeste und Co. weiterhin von Europa träumen, steht in Wolfsburg weiterhin Abstiegskampf auf der diesjährigen Visitenkarte. Nach der Heimniederlage gegen Augsburg ist die Situation prekärer denn je - vier Punkte trennen die "Wölfe vom Relegationsrang 16. Für Kölns Trainer Peter Stöger ist der Tabellenstand kein Gradmesser: "Für uns ist es wichtig, dass wir uns nicht blenden lassen von etwas, das auf den ersten Blick gut für uns sein könnte", betonte der 50-Jährige am Donnerstag.

Statistik spricht für die Gäste

Zumal die Autostädter die Statistik auf der Habenseite haben - seit neun Spielen ist der FC gegen den VfL sieglos (fünf Remis, vier Niederlagen), so lange wie aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten. Ein Heimspiel gegen die Niedersachsen gewannen die Domstädter zuletzt im April 2006.

In Köln sorgte man sich unter der Woche um den Einsatz von Torhüter Thomas Kessler. Der aktuelle Ersatz von Stammkeeper Timo Horn hatte sich im Training leicht am Finger verletzt. Ob Neven Neven Subotic, Leihgabe von Borussia Dortmund, gegen die Niedersachsen zum Kader gehören wird, ist offen.

Die möglichen Aufstellungen:

1. FC Köln: Kessler; Olkowski, Sörensen, Heintz, Rausch; Höger, Hector; Clemens, Bittencourt; Osako, Modeste.

VfL Wolfsburg: Benaglio; Bruma, Luiz Gustavo, Rodriguez; Guilavogui; Vieirinha, Seguin, Arnold, Gerhardt; Malli; Gomez.

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg).

red/sid/dpa | Stand: 03.02.2017, 08:00