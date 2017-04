Zum dritten Mal treffen der 1. FC Köln und 1899 Hoffenheim in dieser Spielzeit aufeinander. Nach einem deutlichen 4:0-Heimerfolg der Kraichgauer im Bundesliga-Hinspiel und einem knappen 2:1-Sieg nach Verlängerung der Kölner im DFB-Pokal kommt es fünf Spieltage vor Schluss zum Europa-Gipfel in Köln.

Während die Gäste aus Hoffenheim mit einem Sieg die erste Teilnahme am Eurpapokal in der Vereingeschichte klarmachen kann, droht dem FC nach einer guten Saison im Endspurt die Puste auszugehen. Mit 40 Punkten rangiert das Team von Trainer Peter Stöger derzeit - wie so oft in dieser Saison - auf Rang sieben.

Nur mit einem Erfolg könnte man die Konkurrenz aus Bremen, Mönchengladbach, Frankfurt und Schalke auch nach dem 30. Spieltag sicher hinter sich halten. Die aktuelle Form dürfte den Kölner Fans aber wenig Mut machen: Nachdem keines der ersten zehn Heimspiele der Saison verloren ging, setzte es in den vergangenen vier Auftritten vor eigenem Publikum zwei Pleiten. Gegen Hoffenheim steht also die Kölner Heimstärke auf dem Prüfstand.

Hoffenheim vor Vereinrekord

Die TSG wiederum ist bereits einen Schritt weiter. Schon mit einem Punkt in Köln könnte 1899 (aktuell 54 Punkte) den Vereinrekord von 55 Punkten (Saison 2008/09) einstellen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat die Champions League fest vor Augen - auch wenn das offiziell noch nicht als Ziel ausgegeben wird.

Verteidiger Benjamin Hübner fehlt in Köln wegen einer Gelbsperre. Für ihn dürfte Ermin Bicakcic in die Startelf rücken und die bewährte Dreier-Abwehrkette neben Niklas Süle und Kevin Vogt komplettieren.

Offensiv stehen Nagelsmann zahlreiche verschiedenen Optionen zur Verfügung. Zuletzt beorderte der jüngste Trainer der Bundesliga Adam Szalai in die Startelf - mit Erfolg. Dem Ungar gelang beim 5:3-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ein Doppelpack. Sein Sturmpartner Sandro Wagner traf nach seiner Rotsperre im Februar in neun Bundesliga-Einsätzen dagegen nur noch einmal.

Mögliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Olkowski, Subotic, Heintz, Hector - Höger, Lehmann - Clemens, Bittencourt - Modeste, Osako

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Bicakcic - Toljan, Zuber - Rudy - Demirbay, Kramaric - Wagner, Kramaric

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 21.4., 18.30 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 22.04.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 22.04.2017 | Das Erste

Stand: 21.04.2017, 08:01