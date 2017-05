Der 1. FC Köln fühlt den Wonnemonat

Als der 1. FC Köln sein bislang letztes Spiel auf der großen Fußballbühne absolvierte, da hieß der Wettbewerb noch UEFA-Cup, Lukas Podolski war gerade sieben geworden und Dänemark Europameister. Das war im September 1992, die Kölner Stars hießen Bodo Illgner und Pierre Littbarski und der Gegner in Runde eins Celtic Glasgow. Zu Hause gewann Köln mit 2:0, verlor aber das Rückspiel zwei Wochen später 0:3 und schied aus.

Fast 25 Jahre später wartet der 1. FC Köln noch immer auf die Rückkehr nach Europa. Einige Male durfte er noch am UI-Cup, der Qualifikationsrunde für den UEFA-Cup, teilnehmen, dann verschwand der einst so ruhmreiche FC von der europäischen Fußballbühne. Träumen tun die Kölner noch immer - und sie könnten jetzt nach einem Vierteljahrhundert auch belohnt werden.

"Merken, was für eine Euphorie herrscht"

Denn Mitte Mai 2017 ist der 1. FC Köln Tabellensiebter, es sind nur noch zwei Spiele zu spielen, die Gegner heißen Leverkusen und Mainz. Und plötzlich spricht man beim FC offen über die Rückkehr ins internationale Geschäft. Das letzte öffentliche Training vor dem Derby gegen Leverkusen ist erst seit wenigen Minuten beendet, als Timo Horn, die Nummer eins der Kölner, sagt: "Als der Verein zuletzt international eine Rolle spielte, waren viele uns von Spielern ja noch gar nicht geboren. Wir merken natürlich, was für eine Euphorie in Köln herrscht."

Noch vor wenigen Wochen hätten Trainer Peter Stöger und Geschäftsführer Jörg Schmadtke sicher versucht, dieses Zitat ihres Torhüters zu relativieren. Doch der Frühling, das wusste schon der Dichter Hermann Adam von Kamp, verändert vieles. Er schrieb schon 1818: Alles neu macht der Mai. Fast zweihundert Jahre später scheint man sich in Köln an seine Worte zu erinnern. Die Verantwortlichen geben ihre Zurückhaltung in Sachen Europa auf. Stöger sagte kürzlich, das sei jetzt der Zeitpunkt, ab dem man über Europa reden könne.

Köln geht in die Offensive

Um direkt im nächsten Satz einzuschränken: "Die Qualifikation ist eine schwierige Aufgabe, die man nur mit außergewöhnlichen Leistungen schaffen kann." Möglicherweise müsse sein Team dafür alle drei Spiele gewinnen, sagte Stöger noch. Drei Siege in Serie waren den Kölner seit dem Wiederaufstieg 2014 noch nie gelungen. Wenige Tage später schlug Köln Bremen 4:3, ein solches Spektakel hatte man in der Domstadt lange nicht gesehen. Es war Kölns erster Streich, der nächste soll nun im Derby gegen Leverkusen gelingen.

Die Vorzeichen haben sich ziemlich verändert. Diesmal träumt Köln von Europa, und Leverkusen, der zwischenzeitlich übermächtige Rivale von der anderen Rheinseite, taumelt dem Saisonende entgegen und kämpft nur noch um den Klassenerhalt. Unterschätzen werde man die Leverkusener gerade deshalb aber nicht, sagt Schlussmann Horn: "Sie haben wahnsinnig gefährliche Einzelspieler, wir müssen auf der Hut sein.“

Individuell ist Leverkusen den Kölnern sicher überlegen, wie auch die Teams aus Wolfsburg, Mönchengladbach oder Schalke. Doch während die Konkurrenz den eigenen Erwartungen hinterherläuft, spielt Köln eine Saison nahe am Limit. In seiner bald vierjährigen Amtszeit hat Trainer Stöger das Team stetig weiterentwickelt, heute beherrscht der FC mehrere Systeme perfekt, arbeitet akribisch in der Defensive und hat im Offensivbereich mit Anthony Modeste einen Torjäger, der zu den besten seiner Zunft gehört.

Karneval, Dom und der FC

Kölns Trainer Peter Stöger

Gemeinsam mit Schmadtke und dessen Geschäftsführer-Kollegen Alexander Wehrle bildet Stöger eine überaus erfolgreiche Troika, die maßgeblichen Anteil am derzeitigen Erfolg hat. Während Stöger und Schmadtke für viele das Gesicht des Vereins sind, arbeitet Wehrle, ein Schwabe, der zuvor beim VfB Stuttgart angestellt war, meist im Hintergrund.

Was den Kölner beschäftigt, hatte Wehrle aber bereits wenige Wochen nach seinem Amtsantritt im Sommer 2013 verstanden. Der Dom, der Karneval und natürlich der FC, das seien die drei Pfeiler der Stadt, sagte Wehrle damals. Das hört man gerne in Köln, der Stadt, die sich wie kaum eine andere mit ihrem Verein identifiziert.

Von wegen Chaosklub

Vielen Fans muss der 1. FC Köln, so wie er sich heute präsentiert, beinahe paradiesisch ruhig vorkommen. Sportlich ist der Verein nach Jahren als Fahrstuhlmannschaft mit je fünf Ab- und Aufstiegen zwischen 1998 und 2014 stabil wie lange nicht, finanziell dank kluger Transferpolitik solide aufgestellt. Aus dem Chaosklub von einst wurde ein strebsamer Vorzeigeverein.

Wenn es Nebengeräusche gibt, dann erzeugt sie der mögliche Stadionneubau, den Präsident Werner Spinner aus wirtschaftlichen Gründen anstrebt. Oder die Differenzen mit den tonangebenden Ultras von der "Wilden Horde“, und die regelmäßigen Abwerbeversuche anderer Vereine - Anthony Modeste, Jonas Hector oder Timo Horn sind in ganz Europa begehrt. Skandale gibt es innerhalb der Mannschaft dagegen keine mehr, zumindest dringt nichts nach außen. Auch das war lange Jahre anders in Köln.

Während Modeste immer mal wieder mit einem Wechsel kokettiert, hat Horn seinen Vertag im April bis 2022 verlängert. Irgendwann in diesem Zeitraum sollte der FC das internationale Geschäft erreichen, will er seine Leistungsträger nicht trotz gültiger Verträge verlieren. Für Horn, das Eigengewächs im Kölner Kasten, scheint es derzeit aber ohnehin nur ein Ziel zu geben: die Qualifikation für Europa. Horn sagt: "Es wäre doch super für den Verein, die Fans und uns Spieler, wenn wir unsere bislang so erfolgreiche Saison jetzt mit der Europa League vergolden würden.“

Hintergrund: Gewinnt der 1. FC Köln in Leverkusen und anschließend gegen Mainz, hat er Platz sieben aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Bremern sicher. Der berechtigt dann zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation, wenn Borussia Dortmund im Finale des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt schlägt, sonst geht der Siebte leer aus. Platz sechs bedeutet in jedem Fall die Teilnahme an der Qualifikation, der Fünfte startet direkt in der Gruppenphase der Europa League.

