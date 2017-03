In der Berichterstattung übernahm der 1. FC Köln zuletzt den gefühligen Teil und die Hertha den politischen.

Zwischen zwei Ziegen

Beim FC stand dabei Geißbock Hennes im Mittelpunkt einer Liebesgeschichte, die nicht gut begann, denn das Kölner Maskottchen war nach dem Tod seiner Partnerin Anneliese Wittwer geworden. Doch recht schnell war eine neue Ziegenlady gefunden, wie der Kölner Zoo mitteilte. Die knapp zwei Monate alte Ziege lebt bei ihrer Mutter in einer Ziegenzucht außerhalb von Köln.

In etwa zwei Monaten sei das Tier alt genug, um zu Hennes in die Großstadt zu ziehen, erklärte der Zoo. Dann soll die Ziege auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Spannend wird sein, ob sich der Altersunterschied auf die Beziehung auswirkt, immerhin ist Hennes VIII. bereits zehn Jahre alt.

Herthas Ärger mit der AfD

Deutlich ernster ging es unter der Woche bei der Hertha zu. Da hatte sich nach dem Erfolg über Borussia Dortmund ein Politiker der AfD mit dem Torschützen Marvin Plattenhardt fotografieren lassen und das Bild später stolz auf der Parteiseite getwittert.

Das gefiel dem Hertha-Spieler überhaupt nicht. "Foto bitte sofort löschen! Ich hatte keine Ahnung, wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar!" , hatte Plattenhardt bei Twitter geschrieben. Der Forderung kam die Partei allerdings erst nach, nachdem Hertha BSC beim Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung gegen die AfD erwirkt hatte.

Unterschiedliche Gefühlslagen

Im sportlichen Bereich sind die Gefühle dagegen gerade anders herum. Die Hertha freut sich über den Sieg gegen Dortmund und Platz fünf in der Tabelle. Der Europapokal ist mittlerweile wirklich greifbar nah, da der Abstand zu Platz sechs schon fünf Punkte beträgt.

Beim FC ist die Stimmung trotz der Liebesgeschichte trüber. Seit fünf Spielen haben die Kölner nicht mehr gewonnen, der Rückstand auf die Hertha (40 Punkte) ist mittlerweile genauso groß wie der Vorsprung auf Rang 13 (Augsburg, 28 Punkte).

Nur einer trifft unbeirrt weiter. Nach seinem Doppelpack in Ingolstadt hat Anthony Modeste nun 19 Saisontore auf dem Konto, das ist nach 24 Spieltagen die beste Ausbeute eines Kölners seit Dieter Müller 1977/78. Der Franzose bleibt damit ein Kandidat für die Torjägerkanone. Der letzte Kölner, der Torschützenkönig wurde, war Thomas Allofs 1988/89.

Hertha nur im Olympiastadion stark

Auch die Hertha hat einen Goalgetter - und der trifft besonders gerne gegen Köln. Vedad Ibisevic erzielte in den vergangenen drei Spielen gegen Köln vier Tore. In allen Partien brachte der Bosnier die Hertha mit 1:0 in Front, und Berlin gewann alle Spiele.

Die große Chance der Kölner gegen Berlin ist derweil gleichzeitig die große Schwäche der Hertha. Denn in der Auswärtstabelle sind die Berliner als 15. quasi ein Abstiegskandidat. Die vergangenen fünf Gastspiele gingen alle verloren. Seit dem 3. Dezember haben die Hauptstädter in der Fremde nicht mehr gepunktet (3:2-Sieg in Wolfsburg).

Stand: 17.03.2017, 08:00