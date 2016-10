Markus Gisdol dürfte nach dem 4:0-Pokalerfolg über den Halleschen FC ganz tief durchgeatmet haben. Der 47-Jährige, der mit drei Niederlagen ohne eigene Treffer in seine Zeit an der Elbe gestartet war, sagte nach dem Sieg über den Drittligisten: "Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt, einen Schritt nach vorn gemacht und wir haben an Sicherheit gewonnen." Dass für alle vier Tore Angreifer verantwortlich zeichnen, ist ein ungewohntes Gefühl für die bislang harmlose Offensive (nur zwei Saisontore) des "Bundesliga-Dinos".

Ohne Innenverteidigung nach Köln?

Dafür bereitet Gisdol nun die Defensivabteilung Sorgen - dem Hamburger SV gehen die Innenverteidiger aus. Der Einsatz von Emir Spahic ist ausgeschlossen, der von Johan Djourou zumindest fraglich - dazu fehlt Cleber gesperrt. Trainer Markus Gisdol sucht vor dem Spiel in Köln verzweifelt nach Lösungen. Zuletzt musste sogar Mittelfeldmann Albin Ekdal aushelfen, der droht aber ebenfalls auszufallen. Mehr Alternativen bietet der teure HSV -Kader nicht, weshalb Gisdol nun sogar Oliver Oschkenat aus der Regionalliga-Reserve testet.

Sorgloser "Effzeh"

Sollte sich Gisdol für einen Einsatz des 22-Jährigen entscheiden, könnte dieser in seinem Profidebüt gleich auf Anthony Modeste, den treffsichersten Stürmer der Bundesliga (8 Tore), oder den ehemaligen Hamburger Artjoms Rudnevs treffen. Der "Effzeh" hätte sicher nichts dagegen, kann aber ohnehin befreit aufspielen: Platz fünf in der Liga, unter der Woche der Einzug ins Achtelfinale des DFB -Pokals - in Köln ist die Fußall-Welt gerade schwer in Ordnung.

Die möglichen Aufstellungen:



Köln: Horn; Sörensen, Mavraj, Heintz, Hector; Höger, Lehmann; Risse, Rausch; Osako, Modeste.



Hamburg: Adler; Sakai, Ekdal, Jung, Douglas Santos; Holtby, Hunt; Kostic, Ostrzolek; Wood, Lasogga.



Schiedsrichter: Benjamin Brand (Bamberg).

Stand: 28.10.2016, 08:22