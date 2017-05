Rot-weiße Flaggen in den Fenstern, Geißbock Hennes mit gelbem Bauarbeiterhelm auf der Homepage und die Fans seit Wochen im Ausnahmezustand: Der 1. FC Köln, nein, die ganze Stadt fiebert dem "Endspiel" um die Europapokalteilnahme entgegen. " Es gibt kein anderes Thema in der Kabine ", sagte auch Trainer Peter Stöger. " Es ist ein Endspiel für uns. Das ist nichts Selbstverständliches für Köln ."

Die Ausgangslage: Gewinnt der FC und patzt mindestens einer der beiden Konkurrenten SC Freiburg (in München) und Hertha BSC (gegen Leverkusen), ist die Rückkehr ins internationale Geschäft nach 25-jähriger Abstinenz tatsächlich Realität. " Wir müssen auf uns schauen ", warnt Stöger jedoch trotz der Abhängigkeit von anderen Teams. Denn patzen die Kölner selbst gegen Mainz, könnte womöglich sogar noch "Erzfeind" Mönchengladbach vorbeiziehen. Ein Szenario, das man sich nicht vorstellen mag am Rhein.

Zwischenergebnisse werden durchgesagt in Köln

Im Kampf um die erste Europacup-Teilnahme seit 25 Jahren hofft man auf die Unterstützung der Fans. " Ich bin mir sicher, dass meine Spieler durchs Stadion getragen werden ", so Stöger. Die Zwischenergebnisse von den anderen Plätzen will der FC am Samstag wie gewohnt verkünden. "Auf den Rängen weiß sowieso jeder, wie es steht" , erklärte Stöger am Donnerstag. Ein Raunen der Zuschauer, das die Spieler nicht einordnen könnten, könne eher kontraproduktiv sein.

Aber natürlich sind die Kölner nicht alleine auf dem Platz - auch der 1. FSV Mainz darf im Karnevalsduell mitmischen. Die Rheinhessen sind nach dem Derby-Sieg gegen Frankfurt fast sicher gerettet. Das Relegationsszenario wäre wohl selbst hartgesottenenen Drehbuchschreibern zu überdreht: Der HSV gewinnt gegen Wolfsburg, und Mainz verliert mit zehn Toren Unterschied.

Schmidt freut sich über leichteren Rucksack

Trotzdem wollen sie in keinem Fall abschenken in Köln: Nach dem praktisch perfekten Klassenerhalt " fahren wir mit einem leichteren Rucksack " zum letzten Spiel, sagt Coach Martin Schmidt: " Und mit einer Unbekümmertheit. Jetzt haben wir so richtig Lust, einen schönen Abschluss zu machen nach dieser harten und komplizierten Saison ."

Mögliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Klünter, Sörensen, Subotic, Heintz - Lehmann - Jojic, Hector - Zoller, Bittencourt - Modeste

1. FSV Mainz 05: Huth - Donati, Bell, Bungert, Brosinski - Gbamin, Latza - Öztunali, Bojan, Jairo - Muto

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 19.5., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau, Samstag, 20.5., 18 Uhr

Stand: 19.05.2017, 08:00