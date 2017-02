Alessandro Schöpf hatte die Gäste in Köln mit dem ersten Angriff nach 65 Sekunden in Führung gebracht. Danach spielten die "Knappen" aber zu zurückhaltend und wurden kurz vor der Pause durch Anthony Modeste bestraft. Der Franzose vollendete allein vor S04-Torwart Ralf Fährmann zum 1:1 (43.) und erzielte damit sein 17. Saisontor.

Im zweiten Durchgang spielten beide Teams auf Sieg. Yuya Osako verpasste mit einem Schuss knapp. Auf der anderen Seite hatte Schalke 04 in der Schlussphase durch die eingewechselten Eric-Maxim Choupo Moting und Max Meyer gute Chancen auf den vierten Pflichtspielsieg in Folge.

Abstand nach oben bleibt

Doch es blieb beim 1:1. Mit 26 Punkten kommen die "Königsblauen" als Zehnter den Top Sechs der Tabelle nicht näher. Köln ist mit 33 Punkten Siebter.

Für Schalke 04 geht es nach dem Rückspiel in der Europa League gegen Saloniki am nächsten Sonntag in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den nächsten Europacup-Anwärter 1899 Hoffenheim weiter. Für Köln steht neben der vereinseigenen Karnevalssitzung am Dienstag die Reise zu RB Leipzig am Samstag auf dem Programm.