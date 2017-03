Die Meisterschaft ist bei nur fünf Punkten Vorsprung auf RB Leipzig zwar noch nicht sicher, aber dennoch ist der FC Bayern das absolute Maß aller Dinge: Die Ancelotti-Elf erzielte die meisten Tore (54), kassierte die wenigsten Gegentore (13), war das beste Hinrunden-Team und ist als einziger Bundesligist im Jahr 2017 noch ohne Niederlage. Seit elf Bundesliga-Spielen sind die Münchner ungeschlagen.

Fokus der Bayern auf einem starken Frühjahr

Das Bayern-Spiel funktioniert in allen Wettbewerben - ob in der Liga gegen Hamburg (8:0), im Pokal gegen Schalke (3:0) oder in der Champions League gegen Arsenal (5:1).

Video starten, abbrechen mit Escape Bayern gegen Schalke - die Tore | Sportschau | 01.03.2017 | 03:05 Min. | Verfügbar bis 02.03.2018 | Das Erste

Die starken Vorstellungen derzeit scheinen dabei kein Zufall zu sein, sondern geplant. "Wer Carlos Karriere verfolgt hat, der weiß: Die Zeit, die jetzt ansteht, in der es wärmer wird, in der es anfängt zu grünen und zu blühen, das ist die Ancelotti-Jahreszeit“ , sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Beim FC Bayern vertraut man in die Frühjahrsfähigkeiten des Italieners, die man bei Pep Guardiola bisweilen vermisste. Unter dem Spanier kassierte der FC Bayern sieben der neun Bundesliga-Niederlagen im März, April und Mai - hier kam auch jeweils das Aus in den Champions-League-Halbfinals.

Video starten, abbrechen mit Escape Bayern gegen Schalke - die Analyse | Sportschau | 01.03.2017 | 10:22 Min. | Verfügbar bis 02.03.2018 | Das Erste

Negativlauf für den FC

Der Februar begann auch für den 1. FC Köln mit dem 1:0 gegen Wolfsburg sehr gut, aber in den folgenden vier Pflichtspielen blieb der FC sieglos, schied aus dem DFB-Pokal aus und holte in der Bundesliga aus den vergangenen Partien nur einen von neun möglichen Punkten. Zuletzt hatte man gegen Leipzig kaum eine Chance. Geht es so weiter, dann rückt die erste Europacup-Teilnahme seit 1992/93 wieder in weite Ferne.

Allerdings haben die Kölner an die Bayern ganz gute Erinnerungen. Das 1:1 in der Hinrunde war das erste Bundesliga-Spiel unter Carlo Ancelotti, das die Münchner nicht gewannen. Die Domstädter waren ohnehin schon immer ein unbequemer Gegner für die Münchner, auch wenn der FC in den sieben Duellen nur einen Punkt holte. Bayern gewann nur 47 Prozent aller Bundesliga-Spiele gegen Köln, nur gegen Wattenscheid und Borussia Dortmund ist die Siegquote des Ligaprimus geringer.

Lewandowski nicht zu halten

Auf einen Sieg sollten die Kölner allerdings keine größeren Beträge wetten. Das liegt auch an der überragenden Verfassung von Robert Lewandowski. Obwohl der Angreifer in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen Hertha und den HSV zusammen nur 86 Minuten auf dem Platz stand, erzielte er vier Tore. In den vergangenen zehn Bundesliga-Spielen traf der Stürmer 12 Mal und untermauert Woche für Woche seinen Status als einer der besten Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Im Pokal traf er unter der Woche natürlich auch zweimal ...

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 04.03.2017 | 01:27:00 Min. | Verfügbar bis 04.03.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00