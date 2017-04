Die Personallage ist weiterhin angespannt, Yuya Osako, Leonardo Bittencourt und Artjoms Rudnevs werden noch einige Tage pausieren müssen. Hinzu kommen Sorgen um Sehrou Guirassy: Der gerade erst genesene Angreifer ist nach seinem Joker-Einsatz beim 1:2 in Hamburg erneut angeschlagen, trainierte am Montag nur im Rehazentrum. Christian Clemens war zwar im Teamtraining, leidet aber an muskulären Problemen. Immerhin ist der zuletzt gelbgesperrte Kapitän Matthias Lehmann wieder dabei.

Außerdem macht die Heimstärke Mut: Der FC hat zu Hause in dieser Saison nur gegen die Bayern verloren. Die letzte Heimniederlage gegen Frankfurt liegt gar knapp 23 Jahre zurück.

Chandlers Sperre schmerzt

Noch verwunderter als der FC dürfte die Eintracht sein, dass sie als Tabellensiebter immer noch oben mitmischt. Denn in der Rückrundentabelle liegen die verletzungsgeplagten Frankfurter mit nur acht Punkten aus neun Spielen auf dem vorletzten Platz. Die jüngsten sieben Spiele brachten nur zwei Zähler und einen einzigen eigenen Treffer.

Immerhin: Die Leistung beim jüngsten 0:0 gegen Mönchengladbach war gut - vor allem die von Timothy Chandler. Allerdings kassierte der fleißige Rechtsverteidiger seine fünfte Gelbe Karte, ist für die Partie in Köln gesperrt. "Dieses Problem zu lösen, ist die bisher schwierigste Aufgabe in dieser Saison", sagte Trainer Niko Kovac. "Er ist nicht zu ersetzen."

Meier verpasst seinen Lieblingsgegner

Die angeschlagenen Guillermo Varela und Danny Blum sind wieder ins Training eingestiegen, aber womöglich noch nicht einsatzbereit. Definitiv fehlen wird Alexander Meier wegen seiner Fernsenverletzung - was in diesem Fall besonders bitter ist. Denn in den jüngsten fünf Spielen gegen den FC hat Meier acht Tore geschossen, lediglich beim 1:0-Sieg in der Hinrunde ging er leer aus. Auch damals war Meier schon angeschlagen.

Stand: 04.04.2017, 08:00