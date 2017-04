Fünf Pflichtspiele in Folge hatte Borussia Mönchengladbach nicht mehr gewonnen. Neben dem Aus in der Europa League drohte die Mannschaft von Dieter Hecking auch in der Bundesliga in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Doch seit dem 1:0-Erfolg gegen Hertha BSC am vergangenen Mittwoch (05.04.2017) ist die Lage schon wieder eine ganz andere. Die Liga macht es möglich. Mit einem Sieg beim 1. FC Köln am Samstag könnte die Borussia bis auf einen Punkt an die internationalen Plätze heranrücken.