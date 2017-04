Der FC Ingolstadt galt bereits als hoffnungsloser Fall, hatte zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Eine perfekte Englische Woche mit neun Punkten sorgte jedoch dafür, dass die Schanzer wieder mitten im Geschäft waren. Am vergangenen Wochenende erhielt der Aufschwung des FCI durch die 3:0-Niederlage beim direkten Konkurrenten Wolfsburg jedoch einen Dämpfer.

Suttners Ausfall schmerzt Ingolstadt

Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt durch den Sieg der Augsburger gegen Köln nun wieder vier Punkte. Bei noch fünf ausstehenden Spielen ist das aber durchaus machbar. Um den Anschluss nicht komplett zu verlieren ist ein Sieg gegen Bremen also umso wichtiger. Umso bitterer, dass die Schanzer gegen Werder erstatzgeschwächt antreten müssen. Mit Bregerie, Matip und Suttner fallen gleich drei Leistungsträger aus dem Defensivbereich gesperrt aus.

Vor allem der Ausfall von Suttner schmerzt. Mit 20 Toren sind die Ingolstädter die Standardspezialisten der Liga, an neun dieser Treffer war allerdings Markus Suttner beteiligt.

Werder seit neun Spielen ungeschlagen

Und natürlich gibt es derzeit angenehmere Gegner als Werder Bremen. Die Norddeutschen sind seit neun Spielen ungeschlagen, hab davon sieben gewonnen. Der Derbysieg gegen den HSV am vergangenen Spieltag dürfte den Bremern zudem zusätzlichen Aufschwung geben. Die einzigartige Erfolgsstroy Werders geht damit zunächst weiter. 23 Punkte holte die Mannschaft von Alexander Nouri in der Rückrunde, nur die Bayern sammelten noch mehr (27). Gewinnt Bremen nun gegen Ingolstadt, kann das ehemalige Kellerkind nun rechnerisch nicht mehr absteigen.

Wobei man in Bremen sowieso derzeit eher nach oben schaut, auch wenn die Verantwortlichen das Wort Europapokal noch nicht in den Mund nehmen wollen. Der Rückstand auf Rang sechs beträgt aber gerade einmal zwei Punkte und Bremen ist derzeit deutlich formstärker als etwa Hertha, Freiburg oder Köln, die allesamt vor Werder stehen. Und die nächsten Gegner der Bremer heißen Köln und Hertha. Grund genug also, gegen Ingolstadt keine Punkte liegen zu lassen.

Kruse ist Werders Lebensversicherung

Die Hoffnungen Werder beruhen dabai auf Max Kruse. Der Stürmer war in den vergangenen sechs Spielen fünf Mal erfolgreich. Wer weiß, wo Werder stehen würde, hätte Kruse nicht die ersten zehn Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ohne ihn läge Werder hochgerechnet auf 34 Spieltage zumindest auf 31-Punkte-Kurs, was in dieser Saison wohl den sicheren Abstieg bedeuten würde.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Hansen - Hadergjonaj, Roger, Tisserand, Jung - Cohen, Morales - Kittel, Groß, Leckie - Lezcano

Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic, Sané, Moisander - Gebre Selassie, Grillitsch, Eggestein, Bauer - Kruse - Gnabry, Bartels

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Stand: 21.04.2017, 08:01