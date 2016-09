Noch ist es - nach Aussagen von Trainer Markus Kauczinski - ruhig beim FC Ingolstadt. Fünf Spiele, erst zwei Tore, ein mageres Pünktchen, ein solche Bilanz sorgt überall für Missmut. Natürlich sei niemand glücklich, "aber es ist schön, wenn sich alle Gedanken machen, alle helfen wollen" , sagte der Coach, der den Verein erst seit dieser Saison trainiert. Vor allem vor dem Tor sind die Schanzer ungefährlich - Kauczinski will gegen Hoffenheim reagieren: "Wir werden auf jeden Fall Dinge verändern" , meinte er vieldeutig und schob nach: "Wir müssen vor dem Tor brutaler werden ".

Vier Niederlagen in Serie bei den Oberbayern, das lässt Begehrlichkeiten bei den Gästen aus dem Kraichgau entstehen. "Wir haben uns einen Plan überlegt und hoffen, dass der FCI so spielt, wie wir es vermuten" , sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann. Aber die Ingolstädter zeigten zu unterschiedliche Leistungen, als dass sich ein eindeutiges Bild ihrer Leistungsfähigkeit ergeben würde: "Wir wissen nicht zu 100 Prozent, was uns erwartet."

Personell muss die TSG auf Mark Uth verzichten, der zuletzt gegen Schalke einen Muskelbündelriss erlitt. Außerdem fällt Pirmin Schwegler wegen seines Innenbandrisses im rechten Knie weiterhin aus. Bei den Gastgebern steht der Einsatz von Innenverteidiger Marcel Isserand auf der Kippe.

Mögliche Aufstellungen:

FC Ingolstadt: Hansen (Tor), Bregerie, Hadergjonaj, A. Jung, Wahl, Christiansen, Cohen, Multhaup, Rinderknecht, Hinterseer, Leipertz, Lex.

TSG Hoffenheim 1899: Stolz (Tor), B. Hübner, J.-S. Kim, Schär, Nad. Amiri, Ochs, Polanski, Terrazzino, Zuber, Szalai, E. Vargas.

Schiedsrichter: Dr. Kampka (Mainz)

