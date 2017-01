Ingolstadt stürzt HSV auf Abstiegsplatz

Die Mannschaft von Markus Gisdol unterlag dem Keller-Konkurrenten nach einem über weite Strecken indiskutablen Auftritt verdient mit 1:3 (0:2) und rutschte hinter den FCI auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Schanzer verbesserten sich nach dem höchsten Saisonsieg auf den Relegationsplatz und liegen nur noch einen Zähler hinter Bremen. "Wir haben völlig verdient verloren. Das war ein herber Rückschlag", zeigte sich der neue Hamburger Sportdirektor Todt enttäuscht. Und auch der HSV-Trainer verdeutlichte die prekäre Lage: "Wir stehen immer noch mit dem Rücken zur Wand. Wir waren heute einfach nicht entschlossen und konsequent genug. Einige dachten wohl, dass es nach der guten Dezember-Phase von alleine läuft,das muss aber aus den Köpfen raus."

Hamburgs Abwehrspieler Mergim Mavraj blickt enttäuscht.

Während Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis rundum zufrieden war: "Wir sind sehr froh, dass wir so mutig und entschlossen aufgetreten sind. Wir haben die kurze Druckphase des HSV gut überstanden! Wir fighten für unser großes Ziel - den Klassenerhalt."

Ingolstadt maßlos überlegen gegen den HSV

Pascal Groß brachte den FC Ingolstadt in der 14. Minute mit einem sehenswerten Schuss in Führung. Markus Suttner erhöhte nach 22 Minuten mit einem abgefälschten Freistoß auf 2:0 für die Gastgeber. Das 3:0 besorgte der starke Almog Cohen kurz nach der Pause per Foulelfmeter (47.). Vorausgegangen war eine Attacke des wenige Sekunden zuvor eingewechselten Dennis Diekmeier gegen Groß. Gotoku Sakai verkürzte mit einem tollen Schuss auf 1:3 (63.). Dies war aber der wenigen Höhepunkte im Hamburger Spiel. Der FCI war dem maßlos enttäuschenden HSV bei seinem vierten Saisonsieg ansonsten in vielen Belangen überlegen. Die Hamburger hatten spielerisch und auch in puncto Einsatz wenig zu bieten.

Kein Aufbäumen der Hanseaten

Ingolstadt begann zunächst abwartend. Die Norddeutschen konnten mit den sich bietenden Räumen nichts anfangen. Nach vorne agierte der HSV harmlos. Der FCI legte schnell seine Zurückhaltung ab und hatte durch Almog Cohen (9.) die erste Möglichkeit. Kurz darauf schlug Groß zu. Nach einem weiten Flankenball von Romain Bregerie war die Hamburger Abwehr äußerst unsortiert. Matthew Leckie legte ab und Groß traf mit dem Außenrist ins lange Eck. Ein Aufbäumen der Gäste gab es danach aber nicht. Im Gegenteil: Ingolstadt übernahm mehr und mehr die Kontrolle, war auch in den Zweikämpfen präsenter. Etwas Glück war dann allerdings beim 2:0 dabei, als der Hamburger Michael Gregoritsch den Ball entscheidend abfälschte.

Hamburg kam erst kurz vor der Pause zur ersten nennenswerten Aktion, doch Martin Hansen klärte mit einem Reflex gegen Bobby Wood. Nach dem Wechsel brachte Gisdol Diekmeier und Gideon Jung, um die Wende einzuleiten. Der HSV musste stattdessen das 0:3 hinnehmen. Danach kamen die Norddeutschen nun etwas auf, weil sich Ingolstadt zurückzog. Zunächst scheiterte Jung an Hansen (49.), ehe Kapitän Sakai aus 25 Metern traf. Gisdol zog darauf seinen letzten Joker, indem er den angeschlagen Angreifer Nicolai Müller brachte. Lewis Holtby vergab eine gute Schusschance (75.). Mehr Chancen hatten die Hanseaten dann aber nicht mehr.

Der Hamburger SV muss am Freitag (3.2.) zuhause gegen Bayer Leverkusen ran. Ingolstadt muss am Samstag zur Hertha nach Berlin.