Das Gewinnen-Müssen ist beim dauerkriselnden Hamburger SV beinahe der Normalzustand. Das Gastspiel beim FC Ingolstadt bildet da keine Ausnahme. Als "eines von zwei Königsspielen" hat es Vorstandschef Heribert Bruchhagen bezeichnet. Das erste in Wolfsburg danebengegangen. "Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, die Bedeutung müssen wir nicht kleinreden. Die direkten Duelle sind im Abstiegskampf die entscheidenden", sagt Torwart Christian Mathenia über die Begegnung.

Ingolstadt gefällt sich der Rolle des Außenseiters

Die Gastgeber agieren aus der Rolle des Underdogs. Kapitän Marvin Matip glaubt, dass diese Ausgangslage noch zum großen Vorteil werden kann. Bei Klubs wie dem HSV "schwingt die Bürde der großen Vergangenheit mit", so Matip. Auch die "Schanzer" haben ihr erstes Spiel 2017 verloren. Die bittere Niederlage bei Schalke 04 habe Matip zufolge aber nicht an der Moral genagt. "Wir haben alle nur dieses eine Ziel. Alle ziehen an einem Strang. Ich bin überzeugt, dass das schon am Samstag wieder zu sehen sein wird", so der 31-Jährige.

Müller fraglich, Sakei wohl wieder fit

Die Gäste aus Hamburg planen mit Gotoku Sakai und Gideon Jung. Kapitän Sakai hat seine in Wolfsburg erlittene Steißbeinprellung auskuriert. Jung ist nach überstandener Bänderdehnung wieder im Training. Dagegen ist der Einsatz von Nicolai Müller wegen eines Blutergusses im Beckenbereich fraglich. Torhüter René Adler (Trainingsrückstand) wird erneut durch Christian Mathenia vertreten.

red/sid/dpa | Stand: 27.01.2017, 08:00