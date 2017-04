Die inkonstanten Leistungen könnten Mainz 05 zum Verhängnis werden. Immer wieder folgten auf gute Spiele ganz schwache Leistungen. Zuletzt gab es sogar zwei Niederlagen in Folge (1:2 in Darmstadt, 0:1 gegen Schalke).

Folge: Mainz steht zwar noch auf Tabellenplatz 12, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt aber nur noch mickrige zwei Punkte. " Angst ist aber der falsche Ratgeber ", betont Trainer Martin Schmitt und sieht sein Team vor dem Gastspiel bei der heimschwächsten Mannschaft der Liga mental gerüstet: " Die Stimmung ist sehr fokussiert und gelöst. Wir sind frei in den Köpfen."

Gegner FC Ingolstadt hat bei seinen neuen Spielen im Sportpark bisher nur zweimal gewonnen und insgesamt neun Punkte geholt. Das ist natürlich äußerst dürftig und wird dann auch mit dem 17. Tabellenplatz quittiert.

Druck auf Ingolstadt steigt

Doch die nackten Zahlen sagen nicht unbedingt die ganze Wahrheit, denn der FCI hätte durchaus ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben können. Viele Spiele gingen unglücklich verloren, so zum Beispiel die vergangene Partie in Dortmund.

Davon können sich die Ingolstädter aber natürlich nichts kaufen. Denn die Realität sagt: Schon acht Punkte liegen die Schanzer hinter dem Relegationsplatz. Im Kampf um den Klassenerhalt müssen nun dringend Punkte her - am besten natürlich gegen ein Team, das man ganz wunderbar mit in den Abstiegskampf hinein ziehen könnte.

Danach geht es für Ingolstadt gegen Augsburg, Darmstadt, Wolfsburg und Bremen - also ausnahmslos direkte Konkurrenten. Und so könnte Ende April die Welt in Oberbayern schon wieder ganz anders aussehen.

Trainer Maik Walpurgis verlängert

Und wenn nicht? Dann geht es mit Trainer Maik Walpurgis auf jeden Fall weiter. Denn Ingolstadt wird auch im Fall eines Abstiegs an Walpurgis festhalten. Die Schanzer gaben unter der Woche die Vertragsverlängerung mit dem 43 Jahre alten Trainer bekannt. "Maik genießt unser Vertrauen und wir sind froh, dass wir schon jetzt Klarheit über die Position des Cheftrainers haben. So können wir nun die weiteren Planungen in den nächsten Wochen vorantreiben" , sagte Geschäftsführer Harald Gärtner.

Die möglichen Aufstellungen

Ingolstadt: Hansen - Matip, Bregerie, Tisserand - Hadergjonaj, Cohen, Morales, Suttner - Kittel, Leckie - Lezcano

Mainz: Lössl - Donati, Bell, Ramalho, Brosinski - Gbamin, Latza - Öztunali, Bojan, De Balsis - Cordoba

Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg)

Thema in: Deutsche Welle, Die Bundesliga-Vorschau, Freitag, 31.3., 18.30 Uhr

Stand: 31.03.2017, 08:00