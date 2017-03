Seit dem fünften Spieltag und damit seit fast einem halben Jahr steht der FC Ingolstadt auf einem der letzten drei Tabellenplätze (unter Maik Walpurgis also immer). Der FCI spielt zwar selten richtig schlecht, punktet aber einfach viel zu selten – die Schanzer verloren vier der vergangenen fünf Bundesliga-Spiele. Die Folge: Tabellenplatz 17 und schon fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Seit Maik Walpurgis den FCI übernahm, ist die Lage kaum besser geworden, die Spiele aber, um diesen Rückstand aufzuholen, werden immer weniger. Umso betrüblicher, dass Ingolstadt so limitiert scheint. Fast zwei Drittel aller Saisontore gelangen nach Standards; viel zu selten trifft der FCI jedoch aus dem laufenden Spiel heraus.

Abhängigkeiten auf beiden Seiten

Und den Ingolstädtern fehlt ein Torjäger: bezeichnend, dass mit Almog Cohen (vier Treffer) ein defensiver Mittelfeldspieler der Top-Torschütze ist. Das letzte Stürmertor gelang Moritz Hartmann am 11. Spieltag bei der Walpurgis-Premiere in Darmstadt. Seit zwölf Bundesliga-Spielen ist Ingolstadt nun ohne Stürmertor.

Auch der 1. FC Köln ist abhängig - und zwar von Anthony Modeste. Wenn der Franzose in dieser Saison nicht ins Tor traf, gelang dem FC kein Sieg. Der 28-jährige Stürmer erzielte in dieser Bundesliga-Saison über die Hälfte aller Kölner Tore (17 von 31). Mit Yuya Osako (fünf Saisontore) bekommt Modeste immerhin ein wenig Unterstützung, der Japaner bereitete beispielsweise im Hinrundenduell gegen den FCI (2:1) beide Modeste-Tore vor.

Kölner Abwärtstrend

Zuletzt verlor der FC erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Spiele in Folge; mit Leipzig und Bayern hatte es der FC aber auch mit dem Spitzenduo zu tun. Aber auch davor war die Bilanz der Domstädter nicht mehr so rosig: Die Stöger-Elf ist seit vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg und holte daraus nur einen Punkt.

Der FC hat auf dem Weg nach Europa mittlerweile ordentlich Konkurrenz im Nacken. Freiburg ist punktgleich, Mönchengladbach nur noch einen Punkt zurück, und selbst Leverkusen ist mit nur drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz und will nach dem Trainerwechsel natürlich noch mal angreifen.

Mögliche Aufstellungen:

FC Ingolstadt: Hansen - M. Matip, Tisserand, Bregerie - Hadergjonaj, Suttner - Morales, Cohen - P. Groß, Leckie - Lezcano

1. FC Köln: Kessler - Maroh, Subotic, Heintz - Olkowski, Rausch - Clemens, Höger, J. Hector - Modeste, Osako

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)



Stand: 10.03.2017, 08:00